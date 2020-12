Adrián Szöke stopt met primeur indrukwekkende reeks van FC Groningen

Chris Meijer 23 december 2020 • Laatste update: 21:57

FC Groningen heeft na vijf ongeslagen Eredivisie-wedstrijden weer eens verloren. De Trots van het Noorden had voor de derde keer deze eeuw (na 2008 en 2014) vijf competitieduels op rij kunnen winnen, maar ging in het eigen stadion met 0-1 onderuit tegen Heracles Almelo. De ingevallen Adrián Szöke tekende met zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor de winnende treffer en zorgde daarmee dat FC Groningen een sterke eerste seizoenshelft in mineur afsluit. Heracles wint daarentegen voor de tweede keer op rij een uitwedstrijd.

FC Groningen heeft een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug en meldde zich dankzij tien punten uit de laatste vijf competitiewedstrijden in de top van de ranglijst. Opponent Heracles won afgelopen zondag tegen sc Heerenveen (1-2) voor het eerst sinds 20 september 2019 weer eens een uitwedstrijd en toont zich historisch gezien een lastig te kloppen tegenstander voor FC Groningen, want voorafgaand aan de ontmoeting van woensdagavond won de Trots van het Noorden slechts één van de laatste vier Eredivisie-ontmoetingen met de Almeloërs.

In de eerste helft had FC Groningen weliswaar het betere van het spel op het verregende veld van het Hitachi Capital Mobility Stadion, maar tot echt grote kansen kon de thuisploeg niet komen. Ahmed El Messaoudi zag een inzet gekeerd worden door Heracles-doelman Janis Blaswich, terwijl ook Mo El Hankouri het doel van de Almeloërs tevergeefs onder vuur nam. De bezoekers stelden daar voor rust één mogelijkheid tegenover: Delano Burgzorg zag na een goede actie zijn schot geblokt worden door een verdediger van FC Groningen.

Na rust waren de kansen aan beide kanten nog schaarser. De eerste noemenswaardige mogelijkheid deed zich twaalf minuten voor het einde voor en leverde direct een doelpunt op. Invaller Szoke dook vrij op in het strafschopgebied en verschalkte FC Groningen-doelman Sergio Padt met een subtiel lobje. Nadat de VAR nog even had gecontroleerd of er sprake was van buitenspel, stond daarmee de 0-1 op het scorebord. Het was voor de Hongaarse spits, die sinds 2019 bij Heracles speelt, zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Een slotoffensief van de thuisploeg leverde nog schoten van Thijs Dallinga en Tomás Suslov op, maar Heracles slaagde erin om de minimale marge vast te houden.