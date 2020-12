Casemiro en Benzema bezorgen Real Madrid vijfde zege op rij én koppositie

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020 • Laatste update: 21:49

Real Madrid heeft Granada woensdagavond met veel moeite opzijgezet. Het team van Zinédine Zidane stapte dankzij twee doelpunten na rust met een 2-0 zege van het veld. Real Madrid deelt zodoende weer de koppositie in LaLiga met Atlético Madrid, al had de stadsgenoot twee duels minder nodig om tot 32 punten te komen. Real Madrid sluit het kalenderjaar volgende week woensdag af in en tegen Elche; Atlético werkt in eigen huis de streekderby tegen Getafe af.

Real Madrid ondervond al snel dat Granada niet naar de hoofdstad was afgereisd om vooral een nederlaag te voorkomen. Het team van Diego Martínez hield de ruimtes klein en daardoor had de thuisploeg de nodige moeite om gevaar te stichten. Granada had bovendien enkele kansen op een openingstreffer, mede door fouten achterin bij Real Madrid.

Na iets meer dan twintig seconden leed Raphaël Varane balverlies op een gevaarlijke plek en had Antonio Puertas de hoek voor het uitkiezen. De middenvelder raakte de bal echter volledig verkeerd. In de zevende minuut kon Kenedy niet profiteren van een misstap van Thibaut Courtois, die zijn fout herstelde. Real Madrid probeerde het in de eerste 45 minuten vooral van afstand, maar zonder resultaat.

Daar is eindelijk de voorsprong voor Los Blancos ? Casemiro breekt na een uur de ban ????#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridGranada pic.twitter.com/w5MrxPI1WX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 23, 2020

Domper op de eerste helft van Real Madrid was het uitvallen van Rodrygo na 38 minuten spelen. Hij werd vervangen door Marco Asensio. Het team van Zidane begon niet al te best aan de tweede helft, maar na een kunstige inzet van Asensio op de paal werd de regerend landskampioen wakker. Rui Silva keerde eerst een schot van Toni Kroos, daarna een inzet van Federico Valverde en daarna ging een schot van Karim Benzema over.

Real Madrid kwam een minuut later op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Ferland Mendy en Asensio aan de linkerkant klom Casemiro het hoogst in de lucht en kopte hij de bal vanaf enkele meters achter Rui Silva: 1-0. Het antwoord van Granada volgde al snel: Courtois had enige moeite met een krachtig schot van Puertas. In het intense restant van de wedstrijd leek het scorebord niet meer in beweging te komen, maar na een goede pass van invaller Isco bepaalde Benzema in de extra tijd de eindstand: 2-0.