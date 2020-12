Vink ziet toonbeeld van plichtmatigheid bij Ajax: ‘Hij had zoveel foute passes'

Jeroen van Poppel 23 december 2020 • Laatste update: 21:08

Marciano Vink vindt dat Ryan Gravenberch woensdagavond tegen Willem II (1-1) veel plichtmatigheid uitstraalde. De middenvelder van Ajax wist in het voor de Amsterdammers teleurstellend verlopen duel totaal geen indruk te maken op de analist. "Ik vond het voornaamste probleem het tempo op het middenveld bij Ajax, in de passing", aldus Vink in zijn analyse voor FOX Sports.

Daarmee doelt Vink vooral op Gravenberch. "Hij had een heleboel verkeerde passes, vooral in de eerste helft", zegt de oud-middenvelder. "En het plichtmatige... Bij Gravenberch zie je als hij echt heel veel zin heeft het uitzakken aan de linkerkant, 'het Frenkie de Jong-verhaal'. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je moet wel een versnelling hebben. En soms moet je ook een speler uitspelen om een situatie te creëren. Dat doet hij niet. Het is een balletje breed, een balletje diep, en dan blijven staan."

Gravenberch had het samen met de middenvelders Davy Klaassen en Zakaria Labyad moeilijk om openingen te vinden. "Ajax had het gewoon heel lastig centraal. Ze zochten heel veel het balletje tussendoor, dat is volgens mij maar één keer gelukt. De ruimte lag aan de zijkant, alleen Ajax maakte daar totaal geen gebruik van. Ik denk dat Ajax het op deze manier, en met deze instelling, in januari heel lastig gaat krijgen, tegen AZ en Feyenoord", doelt Vink op de aanstaande topwedstrijden van Ajax.

Vink vindt dat Ajax veel behoefte heeft aan de inbreng van David Neres, die momenteel geblesseerd is. "Dat Neres straks terugkomt, is voor Ajax echt noodzaak. Je moet aan beide kanten gewoon diepte hebben. Antony was voor mijn gevoel de enige die echt die drive had en echt iets wilde forceren en creëren. Dusan Tadic leek wel vast te staan aan de zijkant en er gebeurde niet heel veel. En als er iets gebeurde, dan strandde het heel vaak, en niet eens in schoonheid. Het was gewoon slordig."