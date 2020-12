Dick Advocaat streept naam van Cenk Tosun door voor Feyenoord

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 21:11

Dick Advocaat verwacht niet dat Cenk Tosun de overstap maakt van Everton naar Feyenoord. Vlak voor de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen ontkent Advocaat niet dat Tosun in de belangstelling staat van Feyenoord, maar geeft hij aan dat de spits onbetaalbaar is voor zijn club. Dinsdag meldden het Algemeen Dagblad en Feyenoord Transfermarkt dat de naam van de Turk is gevallen in De Kuip.

"Het is een uitstekende naam, maar niet voor Feyenoord", reageert Advocaat in gesprek met FOX Sports. "Die is echt niet te betalen. Dat zijn jongens die zeven, acht, negen miljoen euro bruto verdienen. Daar kunnen wij niet aan denken." Dat Feyenoord een nieuwe spits nodig heeft, staat volgens Advocaat echter vast. "Na de goals die onze aanvallers hebben gemaakt lijkt dat me logisch, dat we ook iemand willen die de bal erin kan schieten."

"Het is nog niet dichtbij. Frank (Arnesen, red.) is ermee bezig en hopelijk gaat het allemaal snel gebeuren, want over veertien dagen trainen we alweer", blikt Advocaat vooruit in het interview met FOX Sports. Woensdagavond neemt hij het met Feyenoord op tegen sc Heerenveen en staat Bryan Linssen in de punt van de voorhoede, omdat Nicolai Jörgensen niet tot de wedstrijdselectie behoort. De Deen trainde dinsdag mee en kreeg last van zijn lies.

Jörgensen scoorde dit seizoen pas één keer, terwijl concurrent Róbert Bozeník al sinds begin oktober uit de roulatie is met een voetblessure en in de vier wedstrijden daarvoor niet tot scoren kwam. De achttienjarige Naoufal Bannis tekende tot dusver voor één doelpunt, maar wordt voorlopig nog te licht bevonden om basisspeler te worden bij Feyenoord. Tosun kwam dit seizoen pas tot 32 speelminuten verdeeld over vier wedstrijden in de Premier League en wil meer minuten maken met het oog op deelname aan het EK in de zomer.