Kraay confronteert Bazoer met beelden: ‘Je vergat even wie de baas was’

Riechedly Bazoer kon woensdagmiddag in de wedstrijd tegen AZ (3-1 nederlaag) niet de negentig minuten volmaken bij Vitesse. Trainer Thomas Letsch wisselde de 24-jarige verdediger annex middenvelder na zeventig minuten wegens hamstringklachten en daar baalde hij zichtbaar van. Hans Kraay junior vraagt na afloop namens FOX Sports of Bazoer boos was vanwege het besluit van zijn trainer.

“Ik zat met Kenneth Perez en Milan van Dongen en we zagen je volle bak naar je hamstring grijpen. Waarom was je zo boos dat de trainer je eruit haalde?”, zo begint Kraay over het moment dat de opmaat voerde naar de wissel. Bazoer werd na 69 minuten spelen vervangen door Thomas Buitink. ‘Ik wil altijd spelen, altijd het team helpen”, zo luidt het antwoord van Bazoer. “Eigenlijk wilde ik er niet uit, maar ik loop al vier weken met hamstringklachten.”

Kraay stelt dat Bazoer ‘liep met een slag in zijn wiel’. “De trainer beschermt me dan. Ik wil altijd op het veld staan en het team helpen”, reageert hij. “Je was in eerste instantie geïrriteerd toen je het bord zag. Een beetje... Deze. Ik heb ‘m gezien. Ik zag het”, gaat Kraay verder, terwijl hij met zijn hand een soort wegwerpgebaar maakt.

“Kijk, ik wil altijd mijn medespelers helpen en honderd procent geven. Maar de trainer heeft me nu beschermd. Uiteindelijk was het een goede keuze, omdat ik al weken met hamstringklachten loop. Alleen vandaag waren het twee extreme momenten, daar baal ik van”, antwoordt Bazoer met een glimlach. “Eigenlijk wil je zó graag je ploeg helpen dat je even vergat wie de baas was”, concludeert Kraay. Bazoer: “De trainer is altijd de baas, dus daarom... Ja, natuurlijk. Als hij je wisselt, moet je dat accepteren.”

Riechedly Bazoer loopt al vier weken met hamstringklachten ?? "De trainer is altijd de baas" pic.twitter.com/rknD7SGb3z — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 23, 2020

Letsch laat in gesprek met FOX Sports weten dat hij in de kleedkamer met Bazoer gesproken heeft. “Wat is beter? Als we langer wachten, kan hij er heel januari uit liggen. Hij is een belangrijke speler voor ons. Het is logisch dat hij alles wil spelen, daar ben ik blij mee. Maar in dit geval hebben we het juiste gedaan”, verklaart de oefenmeester. “Het was niet nodig om te zeggen: ‘Ik ben de baas’. Ik hoefde dat niet per se duidelijk te maken. Maar als dat nodig is, doe ik dat uiteraard.”

“Ik moet zeggen dat ze wat probeerden te doen met Tannane en mij”, zo analyseert Bazoert de verloren wedstrijd tegen AZ. “Vooral het veld heel klein maken. Toch had ik best veel ruimte. We begonnen alleen niet goed en moesten al snel een tegendoelpunt incasseren. We hebben wat omgezet, dat ik meer op Stengs ging spelen en vanaf dat moment controleerden we de wedstrijd. Je krijgt heel veel kansen, maar scoort niet.”

Kraay vraagt of Bazoer het seizoen zal afmaken bij Vitesse. “Ik heb nog niet met mijn zaakwaarnemer gesproken, maar ik heb de ambitie om hogerop te spelen. In de winterstop al? Wie weet, de voetbalwereld is heel raar”, zegt de verdediger annex middenvelder over zijn toekomst. Tot slot stelt Kraay dat hij bij Vitesse ‘voetbalt op een positie die niet bestaat’. “De ene zegt dat ik een verdediger ben, de ander zegt dat ik op het middenveld met de punt naar achter speel. Tegen Feyenoord had ik tachtig balcontacten over het hele veld, dus vul maar in op wat voor positie ik speel. In de jeugd bij PSV heb ik als centrale verdediger gespeeld, dus ik weet wat er gevraagd wordt.”