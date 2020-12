Ajax druipt af na plichtmatig optreden op bezoek bij Willem II

Jeroen van Poppel 23 december 2020 • Laatste update: 20:45

Ajax is er woensdagavond in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar niet in geslaagd om te winnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag oogde tegen Willem II plichtmatig en kwam niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Door het opgelopen puntenverlies heeft koploper Ajax nog slechts één punt voorsprong op achtervolger PSV. Willem II stijgt dankzij het punt naar de vijftiende plek.

Al in de vierde minuut opende Antony de score namens Ajax. De Braziliaan ging een een-twee aan met Klaas-Jan Huntelaar en vond daarna vanbinnen de zestien ruimte voor een schot. De bal ging vrijwel recht door het midden, maar Robbin Ruiter slaagde er niet in de bal uit het doel te duwen: 0-1. In het restant van de eerste helft speelde Ajax slordig en was de beste kans voor Willem II. Ché Nunnely mocht na wegglijden van Daley Blind in kansrijke positie aanleggen, doelman André Onana keerde zijn inzet.

Ook na rust slaagde Ajax er niet in om kansen te creëren met het vele balbezit. Negen minuten na rust kregen de Amsterdammers het deksel op de neus, toen Kwasi Okyere Wriedt de bal ietwat gelukkig meekreeg in de buurt van de zestien van Ajax. De spits van Willem II draaide in zijn aanname weg bij Perr Schuurs en schoot met links hard raak: 1-1. Ajax drong na de gelijkmaker wat nadrukkelijker aan en was in de persoon van Dusan Tadic twee keer gevaarlijk.

De linksbuiten probeerde het opvallend genoeg twee keer met zijn minder geachte rechter: zijn eerste schot werd door Ruiter naar de zijkant geduwd, zijn tweede poging was een stuk gevaarlijker en raakte de paal. Aan de overzijde stuitte Nunnely met een schot op Onana, terwijl Ruiter met veel moeite een hard schot van invaller Quincy Promes keerde. In de slotfase voerde Ajax de druk op: Blind mikte met een geplaatst schot net naast, terwijl Huntelaar van dichtbij op de snel uitgekomen Ruiter stuitte. De doelman bokste de bal daarna ook nog uit de doelmond in een dreigend ogende situatie.