Tottenham Hotspur bereikt halve finale met flink gewijzigde basisploeg

Tottenham Hotspur heeft zich woensdagavond ten koste van Stoke City geplaatst voor de halve finale van de EFL Cup. Op bezoek in het Bet365 Stadium was Tottenham met 1-3 te sterk voor de club die zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Championship. In de halve eindstrijd staat de Londenaren een ontmoeting te wachten met Brentford FC, Manchester City of de winnaar van het duel tussen Everton en Manchester United, dat later op de avond afgewerkt wordt.

Stoke City wist de kwartfinale te bereiken door in de twee voorgaande bekerronden af te rekenen met achtereenvolgens Wolverhampton Wanderers en Aston Villa. José Mourinho was dus gewaarschuwd, maar de trainer voerde desondanks zeven wijzigingen door in de basiself, ten opzichte van het verloren duel met Leicester City (0-2). Dele Alli was de meest opvallende naam in de startopstelling, aangezien de middenvelder dit seizoen nauwelijks voorkomt in de plannen van de Portugese oefenmeester. Steven Bergwijn behoorde niet tot de wedstrijdselectie van de bezoekers.

Harry Kane was een van de basisklanten die ook afgelopen weekend startten en de spits zorgde na een kwartier spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied vuurde Kane een pegel af richting het vijandige doel, maar doelman Andy Lonergan, de 37-jarige debutant in het shirt van Stoke, had een goede redding in huis. Halverwege de eerste helft moest Lonergan alsnog capituleren. Harry Winks kreeg aan de linkerkant zeeën van ruimte om de bal in de zestien te slingeren, waar Gareth Bale op de juiste plek stond om de bal in de verre hoek te knikken: 0-1. Op slag van rust kreeg Alli nog een kans om de voorsprong te verdubbelen, maar wederom was het de ervaren sluitpost van Stoke die in de weg stond.

In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer naar het doel van Stoke en na de rust hoopten the Spurs, met het inbrengen van Heung-Min Son, de druk verder op te voeren. Toch kwam de thuisploeg acht minuten na rust verrassend langszij. Na een voorzet op maat van Jacob Brown kreeg Jordan Thompson alle ruimte om bij de tweede paal binnen te schieten: 1-1. Ruim een kwartier na de gelijkmaker kwam Tottenham opnieuw op voorsprong. Ben Davies kreeg op circa dertig meter van het doel een afvallende bal voor zijn voeten, waarna de linksback zonder te twijfelen uithaalde en via de rechterpaal de 1-2 binnenschoot. De beslissing viel tien minuten voor tijd toen Stoke na slecht uitverdedigen de bal inleverde bij Moussa Sissoko. De middenvelder bediende Kane aan de rechterkant van het strafschopgebied met een keurige steekpass, waarna de spits met een verwoestend schot doel trof: 1-3.