Wout Weghorst toont vorm en sluit 2020 af met 22 doelpunten

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020 • Laatste update: 20:27

VfL Wolfsburg heeft zich woensdag op simpele wijze voor de achtste finales van het toernooi om de DFB Pokal geplaatst. Het team van trainer Oliver Glasner was in de tweede ronde van het bekertoernooi met 4-0 te sterk voor SV Sandhausen, de nummer zestien van de 2.Bundesliga. Wout Weghorst nam twee goals voor zijn rekening en sluit het kalenderjaar af met 22 goals: 9 goals in de tweede seizoenshelft van 2019/20 en 13 goals in de eerste seizoenshelft van 2020/21.

Het team van Glasner maakte zijn favorietenrol voor het bekerduel meteen waar. Na het rustsignaal stond er reeds een tussenstand van 3-0 op het scorebord, al bood Sandhausen dik 25 minuten goed tegenstand. Wolfsburg sloeg in het restant van de eerste helft echter drie keer toe. Een schot van Yannick Gerhardt werd door twee spelers van de bezoekers van richting veranderd en belandde achter de kansloze doelman Rick Wulle: 1-0.

Weghorst zette enkele minuten later de 2-0 op het scorebord. Na een heerlijke indraaiende voorzet van Renato Steffen vanaf de linkerkant kopte de aanvaller de bal van dichtbij binnen. Vier minuten voor de onderbreking nam Joao Victor de 3-0 voor zijn rekening toen hij zijn tegenstander in het strafschopgebied uitkapte en de bal in de verre hoek mikte.

Een echte monsteroverwinning van Wolfsburg zat er niet in. De echte wil ontbrak bij de spelers van Glasner, terwijl Sandhausen erop gebrand was om de tweede helft zonder een tegengoal af te sluiten. Vlak voor tijd kwam toch de 4-0 op het scorebord. Yunus Malli stuitte op Wulle, de rebound van Joao Victor ging op de paal en uiteindelijk werkte Weghorst de bal binnen. Wolfsburg komt na een korte winterstop weer op 3 januari in actie. De nummer vier van de Bundesliga gaat dan in competitieverband op bezoek bij Borussia Dortmund, dat met twee punten minder een vijfde plaats bezet.