Emre Öztürk komt met goed nieuws voor Ajax na gesprek in Camp Nou

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 20:02

Shkodran Mustafi staat in de belangstelling van Barcelona, zo verzekert zaakwaarnemer Emre Öztürk. De verdediger is bij Arsenal niet verzekerd van een basisplaats, maar Öztürk claimt deze week met Barcelona te hebben gesproken over zijn cliënt. Dat zou goed nieuws zijn voor Ajax, want aanvankelijk leek het erop dat de zaakwaarnemer in het Camp Nou was voor een gesprek over Yusuf Demir, een zeventienjarige middenvelder van Rapid Wien die door de Amsterdammers wordt gevolgd.

Dinsdag plaatste Öztürk een opvallende foto op zijn Facebook-pagina. De zaakwaarnemer postte een spiegelselfie met de plaatsaanduiding Barcelona. "Klaar voor een meeting", schreef de belangenbehartiger bij de foto. De Oostenrijkse krant Krone Zeitung concludeerde dat Öztürk met Barcelona een verkennend gesprek zou hebben gevoerd over de toekomst van Demir. Het management van Demir is zich aan het oriënteren en wilde weten wat de toekomstplannen van Barcelona met de jongeling zijn, zo klonk het. Uit de reactie van Öztürk valt echter af te leien dat daar geen sprake van was.

Yusuf Demir, de zeventienjarige aanvallende middenvelder van Rapid Wien.

"Ik ben niet in Barcelona voor Yusuf Demir, maar voor Shkodran Mustafi, die wij ook vertegenwoordigen", verzekert de belangenbehartiger in gesprek met Fox Sports. Over de belangstelling van Barcelona voor Mustafi werd vorige maand al geschreven door Sport. De 28-jarige Duitser zou op een schaduwlijst staan om de selectie van Ronald Koeman in januari te komen versterken. Barcelona is naarstig op zoek naar een nieuwe centrumverdediger, onder meer door de ernstige knieblessure van Gerard Piqué. De komst van Mustafi zou evenwel verrassend zijn, met name omdat hij dit seizoen pas twee competitieduels speelde. Hij miste een deel van het seizoen door een knieblessure en zit inmiddels veelal op de bank. De Daily Mail spreekt dan ook van een 'bizarre onthulling' van Öztürk.

Demir is een Oostenrijkse aanvallende middenvelder met Turkse roots, die vorig jaar op zestienjarige leeftijd debuteerde in de hoofdmacht van Rapid Wien. De nummer tien zit sinds dit seizoen vast bij de eerste selectie van de Oostenrijkse topclub, die momenteel vierde in de competitie staat. Demir staat in de huidige jaargang op vier doelpunten en twee assists in zeventien officiële wedstrijden, waarvan twaalf invalbeurten. Öztürk meldde aan de Krone Zeitung dat in ieder geval zeker is dat Demir komende zomer niet meer bij Rapid Wien speelt. Naast Ajax en Barcelona zou ook Manchester United belangstelling hebben voor de offensieve middenvelder.