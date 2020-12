Internazionale bevestigt: Christian Eriksen verlaat de club

Jeroen van Poppel 23 december 2020

Christian Eriksen gaat in januari vertrekken bij Internazionale, zo bevestigt algemeen directeur Giuseppe Marotta tegenover Sky Italia. De 28-jarige spelmaker heeft zijn draai niet kunnen vinden in Milaan en moet exact één jaar na zijn komst weg. "'Ja, ik kan bevestigen dat Christian Eriksen op de transferlijst staat", aldus Marotta.

"Hij gaat vertrekken in januari", vervolgt de directeur van Internazionale. "Hij past niet in onze plannen en heeft het moeilijk hier bij Inter. Ik denk dat het goed is als Christian vertrekt. Er zijn een aantal spelers die een transferwaarde vertegenwoordigen en die meer speeltijd zouden willen hebben. Voor hen gaan we een oplossing zoeken." Eriksen kwam in januari voor 27 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, maar wist nooit te aarden in de Serie A.

Het nieuws van Moratta komt ook allesbehalve als een verrassing, want Eriksen werd enkele weken al afgeschreven door Inter-trainer Antonio Conte. De 28-jarige aanvallende middenvelder zat de laatste twee wedstrijden niet meer bij de wedstrijdselectie en komt naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer in actie voor de Italiaanse topclub. "Ja, hij heeft problemen om zich aan te passen", zegt Moratta. "Hij functioneert gewoon niet goed in ons team, dat is een objectief feit."

Eriksen gaat daarmee stranden op 38 officiële wedstrijden voor Internazionale, waarin hij 6 keer wist te scoren en 4 assists gaf. De Deen heeft in Milaan een contract tot medio 2024. Onduidelijk is wat Eriksen moet opbrengen voor Internazionale. Gezien de huidige financiële staat van het internationale voetbal is een ruildeal het meest waarschijnlijke. Eerder werd Eriksen gelinkt aan Arsenal, dat mogelijk Granit Xhaka naar Milaan zou willen sturen. Ook een ruilovereenkomst met Atalanta, dat Alejandro Gómez in de aanbieding heeft, zou een optie zijn.