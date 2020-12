Berghuis tóch terug bij Feyenoord; Jörgensen ontbreekt in wedstrijdselectie

Steven Berghuis staat toch ‘gewoon’ aan de aftrap bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De aanvoerder van de Rotterdammers moest het duel met Vitesse (1-0 nederlaag) van afgelopen zondag aan zich voorbij laten gaan door liesklachten en er werd aanvankelijk gemeld dat hij tegen Heerenveen niet van de partij zou zijn, maar zijn naam staat tóch op het wedstrijdformulier. Nicolai Jörgensen is daarentegen niet van de partij: de Deense spits zit helemaal niet bij de wedstrijdselectie.

Ook Luis Sinisterra is woensdagavond niet van de partij bij Feyenoord. De Colombiaanse vleugelaanvaller is hersteld van een zware knieblessure en kwam in de laatste drie wedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar volgens Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka is deze reeks wedstrijden ‘toch nog teveel’. Door de afwezigheid van Jörgensen speelt Bryan Linssen weer in de punt van de aanval, waar hij geflankeerd zal worden door Berghuis en Luciano Narsingh. Overigens zit Sven van Beek na maandenlang afwezig te zijn geweest wél weer bij de selectie.

Trainer Dick Advocaat kiest tegen Heerenveen weer voor de vertrouwde 4-3-3-formatie, nadat hij afgelopen zondag in Arnhem switchte naar 5-3-2. Bart Nieuwkoop was toen nog de rechtsback, maar zijn plaats wordt tegen Heerenveen overgenomen door Lutsharel Geertruida. Eric Botteghin kwam tegen Vitesse als derde centrumverdediger in het elftal en behoudt nu zijn basisplaats, waardoor Uros Spajic naar de reservebank verwezen wordt. Leroy Fer heeft andermaal een basisplaats en vormt opnieuw met Jens Toornstra en Mark Diemers het middenveld, mede door de afwezigheid van Orkun Kökcü en João Teixeira.

De basiself van sc Heerenveen is voor het bezoek aan De Kuip op twee plekken gewijzigd ten opzichte van het met 1-2 verloren thuisduel met sc Heerenveen van afgelopen zondag. Oliver Batista Meier neemt de plaats van Mitchell van Bergen over, terwijl de geschorste Pawel Bochniewicz wordt vervangen door Ibrahim Dresevic. Feyenoord kan bij een overwinning op de Friezen Vitesse weer achterhalen op de ranglijst, aangezien de nummer drie van de Eredivisie eerder op de avond met 3-1 verloor op bezoek bij AZ.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen en Narsingh.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Dresevic, Woudenberg; Kongolo, Hajal, Joey Veerman; Nygren, Henk Veerman en Batista Meier.