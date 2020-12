Toptransfer binnen Eredivisie voor Giorgios Giakoumakis lijkt uitgesloten

Sportime bracht de naam van Giorgios Giakoumakis onlangs in verband met Feyenoord. Volgens het Griekse medium zou de Griekse spits van VVV-Venlo bovenaan het verlanglijstje van de Rotterdammers staan. Stan Valckx, manager voetbalzaken bij de Limburgers, denkt echter niet dat Feyenoord daadwerkelijk geïnteresseerd is in de diensten van Giakoumakis, zo vertelt hij bij L1.

VVV is ook geenszins van plan om mee te werken aan een winters vertrek van Giakoumakis. De 26-jarige spits kwam afgelopen zomer voor twee ton over van AEK Athene en zette zijn handtekening onder een tot medio 2022 lopend contract in Venlo. Giakoumakis was in de eerste seizoenshelft in vijftien officiële wedstrijden goed voor twaalf doelpunten en VVV wil er dan ook alles aan doen om hem in januari binnenboord te houden. Een transfer is alleen een mogelijkheid als een club bereid is om de hoofdprijs te betalen voor Giakoumakis.

Dat kan Feyenoord op dit moment in ieder geval niet. “En ik geloof niet dat Feyenoord geïnteresseerd is”, voegt Valckx daar aan toe. “We hebben onlangs nog tegen Feyenoord (vorige week zondag, VVV verloor met 0-3, red.) gespeeld. Ik ken Frank Arnesen goed en dit is besproken.” Het is geen geheim dat Feyenoord zoekt naar een nieuwe spits, aangezien Nicolai Jörgensen pas één keer scoorde, Robert Bozeník sinds oktober met een voetblessure uit de roulatie is en Naoufal Bannis te licht wordt bevonden.

Het Algemeen Dagblad en Feyenoord Transfermarkt meldden dinsdag dat de naam van Everton-spits Cenk Tosun was gevallen in De Kuip. Feyenoord lijkt in ieder geval de pijlen te moeten richten op een huurdeal of een transfervrije spits. “Ons belang is vooral om in de Eredivisie te blijven”, geeft Valckx te kennen. “We vinden normaal gesproken niet zo'n goede vervanger in de winterperiode. We blijven liever in de Eredivisie, om hem dan in de zomer te verkopen.”

Na de eerste seizoenshelft is er geen sprake van paniek bij VVV, ondanks de huidige vijftiende plaats in de Eredivisie. “We staan waar we staan. Maar dat is ook waar VVV historisch staat”, benadrukt Valckx, die in de winterse transferwindow nog een verdedigende middenvelder naar Venlo hoopt te halen. “In vergelijking met voorgaande jaren hebben we veel meer balbezit en scoren we meer. We krijgen ook meer doelpunten tegen, maar dat komt vooral door de 0-13 tegen Ajax.”