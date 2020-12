Ajax bepaalt per speler hoe winterstop eruitziet: extra vakantie voor Blind

Jeroen van Poppel 23 december 2020 • Laatste update: 23:34

Door de coronacrisis ziet ook voor de profvoetballers in de Eredivisie de kerstvakantie er anders uit dan normaal. Ajax, dat na het gelijkspel tegen Willem II (1-1) woensdagavond aan de korte winterstop is begonnen, laat zijn spelers 'gecontroleerd' uitvliegen. Per speler wordt individueel gekeken hoe lang de break duurt.

Voor FC Utrecht en AZ staat zondag de onderlinge inhaalwedstrijd op het programma, waardoor die clubs een winterstop van slechts twee weken hebben. Voor de andere zestien Eredivisie-clubs, waaronder Ajax, duurt de break tweeënhalve week. "Het zou kunnen dat een aantal buitenlanders naar huis gaat", zegt trainer Erik ten Hag tegenover De Telegraaf. "Niet om Kerst te vieren, maar om zaken in de persoonlijke sfeer te regelen."

"We kijken ook naar de Zuid-Amerikanen", aldus Ten Hag. Zo is de geblesseerde David Neres nu in Brazilië. "Maar hij komt ook eerder terug. Sommigen zullen na terugkeer in quarantaine moeten. Veel tijd krijgen ze dus niet." Ten Hag verwacht de meeste spelers al snel weer in Amsterdam. "Op 28 december beginnen we weer met trainen met een behoorlijke kern. De spelers die veel hebben gespeeld, kunnen wellicht wat langer wegblijven, ongeveer een week, maar dat bekijken we per individu. Mohammed Kudus begint zeker eerder en Daley Blind krijgt zeker een week vakantie."

Vitesse

Vitesse houdt al zijn buitenlandse spelers in Nederland, zo maakt trainer Thomas Letsch bekend. "Het is natuurlijk jammer dat de buitenlandse spelers niet naar huis kunnen of dat jongens niet even op vakantie kunnen, maar zo is nu eenmaal de situatie in de wereld", aldus de Duitser. We hebben het er met de jongens over gehad. Op dit moment is reizen niet mogelijk of in ieder geval heel erg lastig. We moeten oppassen en ons aan de regels houden. Het is belangrijk dat we gezond blijven en dat iedereen zich op 2 januari weer op het trainingsveld kan melden. Het mag niet zo zijn, dat spelers dan ergens vast zitten. Het is ook geen normale winterstop, maar een korte pauze, want het weekend erna spelen we alweer tegen Heracles Almelo."

PEC Zwolle

Ook PEC Zwolle laat de spelers die uit het buitenland afkomstig zijn niet uitvliegen. Yuta Nakayama en Sai van Wermeskerken zouden normaal gesproken de Kerst doorbrengen in Japan, maar dat is hen verboden. "Datzelfde geldt voor onze Servische speler Slobodan Tedic", aldus technisch manager Mike Willems. "Het risico om besmet te raken is te groot, daarnaast heb je te maken met de quarantaine van tien dagen, terwijl het toch al zo’n korte periode is. En dan heb je ook nog te maken met de mutatie van het virus, waarvan niemand weet wat het gaat doen."