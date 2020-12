Ferdy Druijf deelt negen seconden na invalbeurt laatste klap uit aan Vitesse

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 18:31

Vitesse is er woensdagavond niet in geslaagd om zich nadrukkelijker bij Ajax en PSV te voegen in de top van de Eredivisie. De nummer drie van de competitie verloor met 3-1 van AZ, dat na de overwinning stijgt naar de vijfde plek op de ranglijst. De Alkmaarders staan op gelijke hoogte met Feyenoord, dat op zijn beurt naast Vitesse kan komen indien er later op de avond wordt gewonnen van sc Heerenveen.

AZ had slechts vier minuten nodig om de score te openen, al ging een grote fout van Maximilian Wittek aan het eerste doelpunt vooraf. Nadat Fredrik Midtsjö een pass verstuurde richting Myron Boadu, die zich in het strafschopgebied bevond, werd de spits in een duel afgetroefd door Riechedly Bazoer en kon Wittek de bal wegtrappen. Hij miste het leer echter volledig, waarna Jesper Karlsson de bal overnam en uit de draai raak schoot via het been van Bazoer. Na achttien minuten werd een tweede treffer van AZ afgekeurd. Na een vrije trap van Teun Koopmeiners kopte Timo Letschert de bal door naar Tijani Reijnders, die scoorde. Letschert bleek echter buitenspel te hebben gestaan.

Na dat afgekeurde doelpunt nam Vitesse de touwtjes in handen. De ploeg van trainer Thomas Letsch had een duidelijk overwicht en dat resulteerde in meerdere kansen om langszij te komen. Na 34 minuten verrichtte doelman Marco Bizot van AZ een reflex om een kopbal van Matús Bero uit de hoek te houden; na een voorzet van Eli Dasa kreeg Loïs Openda de bal iets te snel, waarna hij naast kopte bij de tweede paal. Ondanks dat Vitesse sterker was, verdubbelde AZ de marge zes minuten voor de rust. Owen Wijndal mocht ongehinderd opstomen aan de linkerflank en bediende in het strafschopgebied Boadu, die beheerst de rechterhoek vond.

De spits van AZ maakte zijn 21ste doelpunt in de Eredivisie en werd de eerste tiener sinds Arjen Robben in 2003 die zo vaak scoorde in de competitie. Kort na de pauze vond Vitesse echter de aansluiting. Buiten en in het strafschopgebied combineerde Tannane met Openda, alvorens Letschert een poging deed de bal uit het strafschopgebied te krijgen. Hij schoot hard tegen Openda aan, waarna de bal diagonaal in de bovenhoek belandde. Kort na het doelpunt voorkwam Remko Pasveer aan de overzijde met een fraaie redding de 3-1 van AZ, toen hij een uithaal van de vrijstaande Reijnders uit de hoek hield.

Namens Vitesse dacht Oussama Darfalou voor de gelijkmaker te zorgen na een lange bal van Dasa, maar de aanvaller van Vitesse stond nipt buitenspel en dus werd zijn doelpunt afgekeurd. Een kwartier voor tijd trok AZ de wedstrijd naar zich toe. Negen seconden na zijn invalbeurt sloeg Ferdy Druijf toe: de aanvaller kwam binnen de lijnen voor Boadu, nam plaats in het zestienmetergebied, werd gevonden door Yukinari Sugawara en scoorde met zijn eerste balcontact. In de blessuretijd waren er nog wat hachelijke momenten voor het doel van AZ, maar het bleef bij 3-1. Een andere domper voor Vitesse was het uitvallen van zowel Sondre Tronstad als Riechedly Bazoer met een blessure; AZ raakte Letschert kwijt in de openingsfase van de tweede helft.