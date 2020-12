Erik ten Hag maakt laatste opstelling van Ajax in 2020 bekend

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 17:38

De opstellingen van Willem II en Ajax voor de onderlinge competitiewedstrijd van woensdagavond zijn bekend. De bezoekers uit Amsterdam spelen met dezelfde elf namen als zondag tegen ADO Den Haag, terwijl Willem II na de wedstrijd tegen AZ één wijziging doorvoert in de basiself. Het onderlinge duel begint om 18:45 uur in Tilburg.

Trainer Erik ten Hag van Ajax moet het in de afsluitende wedstrijd van 2020 stellen zonder Mohammed Kudus, Lassina Traoré, Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en David Neres. Zij ontbraken zondag ook in de gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-4). In dat duel werden Lisandro Martínez, Kenneth Taylor en Quincy Promes direct na de rust in het veld gebracht, maar ook nu beginnen ze op de bank.

Willem II, dat de afgelopen vier duels in de Eredivisie allemaal verloor, treedt met één wijziging aan ten opzichte van de 5-3 nederlaag tegen AZ van zondag. Aanvallende middenvelder Görkem Saglam neemt plaats op de bank, waardoor Ché Nunnely, die in een invalbeurt van 25 minuten tot scoren kwam tegen AZ, een basisplaats heeft. De Tilburgers staan momenteel op de zestiende plek in de Eredivisie.

Opstelling Willem II: Ruiter; Owusu, Holmén, Van der Heijden, Köhn; Nunnely, Spieringhs, Heerkens; Trésor, Pavlidis, Wriedt.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Tadic, Huntelaar, Antony.