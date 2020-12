Uitgekotste Domenech meldt zich zeer verrassend weer als trainer

Raymond Domenech staat voor zijn rentree als trainer in de Franse Ligue 1 en gaat binnenkort aan de slag bij FC Nantes, meldt persbureau AFP. Dat is opmerkelijk, aangezien de Franse oefenmeester in 2010 het trainerschap achter zich leek te hebben gelaten na een totaal mislukt WK. Frankrijk werd onder leiding van Domenech op pijnlijke wijze uitgeschakeld in een poule met Uruguay, Mexico en Zuid-Afrika en behaalde slechts één punt uit drie duels.

Met sterspelers als Franck Ribéry, Nicolas Anelka, Thierry Henry en Patrice Evra waren alle ogen in 2010 gericht op de Franse nationale ploeg, maar het ging al mis nadat de ploeg in de groepsfase pas in de laatste poulewedstrijd tegen gastland Zuid-Afrika (1-2 verlies) tot scoren kwam. Uitschakeling was een feit en Domenech leek zijn laatste kunstje als trainer te hebben volbracht. En dat terwijl vier jaar eerder Frankrijk nog de finale haalde, toen in 2006 in de finale na strafschoppen werd verloren van Italië.

Het optreden in Zuid-Afrika kwam Domenech op veel kritiek te staan. Tijdens het toernooi al botste het met Anelka, die zijn trainer de huid vol schold in de rust van de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Mexico. Toen de aanvaller vervolgens weigerde om zijn excuses aan te bieden, besloot Domenech zijn aanvalsleider vroegtijdig naar huis te sturen. Een dag na het wegsturen van Anelka ontstond er tot overmaat van ramp een conflict tussen aanvoerder Patrice Evra en een assistent van Domenech, waarna de Franse ploeg uit onvrede weigerde te trainen voorafgaand aan het laatste groepsduel met Zuid-Afrika.

De complete chaos leidde uiteindelijk tot meerdere flinke schorsingen. Anelka kreeg een schorsing van achttien (!) wedstrijden van de Franse bond en ook Evra (vijf duels), Ribéry en Jérémy Toulalan (beiden één duel) werden gestraft voor hun wangedrag. Domenech werd zijn dubieuze selectiebeleid verweten, nadat hij tijdens de vorige toernooien, het WK 2006 en EK 2008, meerdere sterspelers links had laten liggen. Zo werd spits David Trezeguet niet opgeroepen vanwege een 'verkeerd sterrenbeeld'.

Domenech nam na het toernooi afscheid van de nationale ploeg en droeg het stokje over aan Laurent Blanc. Bij Nantes moet hij de rest van het seizoen de honneurs waarnemen van de eerder deze maand ontslagen Christian Gourcuff, die op straat werd gezet wegens tegenvallende resultaten. Nantes staat momenteel op de zestiende plek in de Ligue 1 met vijftien punten uit zestien duels. Domenech stond eerder aan het roer bij onder andere Olympique Lyon en Olympique Marseille.