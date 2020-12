‘Ajax strijdt met Barcelona om zeventienjarig supertalent uit Oostenrijk’

Jeroen van Poppel 23 december 2020 • Laatste update: 16:07

Ajax is in de markt voor de zeventienjarige Yusuf Demir, zo meldt de Krone Zeitung. Volgens de Oostenrijkse krant hebben de Amsterdammers belangstelling om het grootste talent uit de opleiding van Rapid Wien over nemen, maar heeft Barcelona daarvoor momenteel de beste papieren. De Catalanen zouden zelfs al gesproken hebben met Emre Öztürk, de zaakwaarnemer van Demir.

Demir is een Oostenrijkse aanvallende middenvelder met Turkse roots, die vorig jaar op zestienjarige leeftijd debuteerde in de hoofdmacht van Rapid Wien. De nummer tien zit sinds dit seizoen vast bij de eerste selectie van de Oostenrijkse topclub, die momenteel vierde in de competitie staat. Demir staat in de huidige jaargang op vier doelpunten en twee assists in zeventien officiële wedstrijden, waarvan twaalf invalbeurten.

Öztürk, de belangenbehartiger van Demir, plaatste dinsdag een opvallende foto op zijn Facebook-pagina. De zaakwaarnemer post een spiegelselfie met de plaatsaanduiding Barcelona. "Klaar voor een meeting", schrijft Öztürk. Volgens de Krone Zeitung was de zaakwaarnemer bij Barça om 'verkennend' te spreken over de toekomst van Demir. Het management van Demir is zich aan het oriënteren en wilde weten wat de toekomstplannen van Barcelona met de Oostenrijker zijn, zo klinkt het.

Zaakwaarnemer Öztürk meldt aan de krant dat in ieder geval zeker is dat Demir komende zomer niet meer bij Rapid Wien speelt. Naast Ajax en Barcelona zou ook Manchester United belangstelling hebben voor de offensieve middenvelder. Demir ligt in Oostenrijk tot medio 2022 vast. Onduidelijk is wat de vraagprijs van Rapid Wien is voor de jeugdinternational.