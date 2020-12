‘Bij PSV mislukte spits maakt kans op verrassende overgang naar AC Milan’

Jeroen van Poppel 23 december 2020

AC Milan heeft een plan om Gianluca Scamacca los te weken bij Sassuolo, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De centrumspits, die op zestienjarige leeftijd bij PSV terechtkwam maar daar niet slaagde, wordt momenteel door Sassuolo uitgeleend aan Genoa. Bij laatstgenoemde club heeft Scamacca, die vanwege zijn speelstijl en postuur vergeleken wordt met Zlatan Ibrahimovic, indruk gemaakt op Milan.

Sportief directeur Frederic Massara van AC Milan heeft naar verluidt al contact opgenomen met Giovanni Carnevali, de algemeen directeur van Sassuolo. De vraagprijs voor de spits van 1,96 meter zou liefst 25 miljoen euro bedragen, maar i Rossoneri willen Lorenzo Colombo in de deal betrekken om dit bedrag te drukken. Een winterse transfer ligt moeilijk, omdat dan ook Genoa, waar dit seizoen Scamacca dus aan is verhuurd, dan een compensatie verlangt.

Scamacca werd door PSV in 2015 verrassend uit Italië weggeplukt bij AS Roma. De verwachtingen van de Italiaan waren hooggespannen, maar Scamacca haalde nooit het eerste elftal. In 2017 werd de aanvaller verkocht aan Sassuolo, dat hem inmiddels al drie keer op huurbasis wegstuurde. In het seizoen 2018/19 werd Scamacca uitgeleend aan PEC Zwolle, maar dat avontuur werd met slechts tien officiële duels en geen enkel doelpunt allesbehalve een succes.

Afgelopen seizoen ging het Scamacca een stuk beter af bij Ascoli. Voor de club uit de Serie B maakte de 21-jarige spits 13 doelpunten in 35 officiële wedstrijden. Sinds dit seizoen speelt Scamacca op huurbasis bij Genoa. Voor die club staat zijn teller na een half seizoen op zes doelpunten in twaalf officiële optredens. Ook in de diverse Italiaanse jeugdteams maakt Scamacca indruk. Voor de Onder-21 van i Azzurri staat de spits op zeven goals in twaalf duels.