Mandzukic staat voor ‘meest sensationele transfer in historie van competitie'

Mario Mandzukic zit sinds zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail al bijna een halfjaar zonder club. Het ziet er naar uit dat de 34-jarige spits spoedig weer aan de slag gaat, op een uitermate verrassende plek. Het Kroatische tportal weet te melden dat Mandzukic een overstap naar NK Osijek nadert en dus op het punt staat om na ruim tien jaar weer terug te keren in de competitie van zijn thuisland.

Het medium schrijft dat het gerucht over Mandzukic aanvankelijk klonk als ‘sciencefiction’, maar dat een terugkeer van de spits in Kroatië volgens meerdere bronnen nu serieus lijkt te worden en spreekt van de ‘meest sensationele transfer in de historie van de Kroatische competitie’. Het leek lange tijd ondenkbaar dat een Kroatische club, los van Dinamo Zagreb, zich het salaris van Mandzukic kon veroorloven. NK Osijek is echter in handen van Lorinc Meszaros, de rijkste man van Hongarije en de rechterhand van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De club, die voor de komst van Maszaros nog op de rand van een faillissement stond en in 2017 PSV verrassend elimineerde in de voorronde van de Europa League, bulkt daardoor van de ambities en wil Dinamo Zagreb snel het vuur aan de schenen leggen.

Om deze ambities kracht bij te zetten, is Meszaros in Osijek begonnen met het bouwen van een gloednieuw stadion (voor zestig miljoen euro) en trainingscomplex. Nu de faciliteiten op orde zijn, is de clubleiding van plan om te gaan investeren in de selectie. Nenad Bjelica werkt bij NK Osijek als een soort Engelse manager, dus als coach én sportief directeur, en krijgt van Meszaros de vrije hand om zijn elftal samen te stellen. De 49-jarige oefenmeester werkte tot april als trainer bij Dinamo Zagreb en is na zijn vertrek bij de kampioen van Kroatië gebrand op wraak.

Het huidige stadion van Osijek, dat spoedig verruild gaat worden voor een nieuw onderkomen.

Bjelica zou Mandzukic ervan overtuigd hebben om voor NK Osijek te kiezen. De spits zal genoegen moeten nemen met een lager salaris dan hij de laatste jaren heeft opgestreken, maar de club is bereid om hem het hoogste salaris in de geschiedenis van de Kroatische competitie te bieden. Er ligt voor Mandzukic een contract voor tweeënhalf jaar klaar, met een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro. De transfer zou voor Mandzukic ook een emotionele lading hebben, want hij werd geboren in de buurt van het nabij de grens met Bosnië en Herzegovina gelegen Osijek.

Mandzukic begon zijn loopbaan bij NK Marsonia Slavonski Brod en NK Zeljeznicar Slavonski Brod, alvorens hij de overstap naar NK Zagreb maakte. Dinamo Zagreb kaapte hem weg bij de stadgenoot en via VfL Wolfsburg, Bayern München, Atlético Madrid en Juventus kwam de 89-voudig Kroatisch international in januari bij Al-Duhail terecht. Na een halfjaar en slechts zeven wederstrijden kwam er al een einde aan zijn verblijf in Qatar, waardoor hij nu een halfjaar zonder club zit.

Het is de bedoeling dat Mandzukic na de winterstop gaat bijdragen aan de jacht van NK Osijek op de Kroatische landstitel, die in de afgelopen vijftien jaar maar liefst veertien keer veroverd werd door Dinamo Zagreb. Naast Mandzukic moet de gehuurde Ramón Miérez in januari al voor 2,5 miljoen euro definitief worden overgenomen van Alavés. In de komende twee seizoenen wil Meszaros totaal vijftien miljoen euro investeren in de selectie, dat zich overigens moet terugbetalen door het halen van de Champions League. Dinamo Zagreb en NK Osijek gaan momenteel samen met allebei 33 punten aan de leiding in de Kroatische competitie, al speelde de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League twee wedstrijden minder.