Woensdag, 23 December 2020

Adama Traoré staat voor ‘shock move’ binnen PL

De belangenbehartiger van William Saliba gaat deze week om de tafel met de clubleiding van Arsenal. De Franse verdediger kwam nog geen enkele keer in actie voor the Gunners en Saint-Étienne wil hem graag op huurbasis terughalen. (L’Équipe)

David Moyes is bij West Ham United niet tevreden over Sébastien Haller. Om die reden moet er met Olivier Giroud in januari een nieuwe spits worden binnengehaald en Andriy Yarmalenko mag vertrekken om dat financieel mogelijk te maken. (Daily Mirror)

Leeds United is van plan om met een ‘shock move’ Adama Traoré weg te halen bij Wolverhampton Wanderers. De Spaanse vleugelspeler is gefrustreerd met zijn aantal speelminuten bij the Wolves, die hem overigens niet zomaar zullen laten gaan. (90min) De Spaanse vleugelspeler is gefrustreerd met zijn aantal speelminuten bij, die hem overigens niet zomaar zullen laten gaan.

Manchester United heeft de beste papieren om Moises Caicedo over te nemen van Independiente del Valle. Er is meer interesse voor de Ecuadoraanse middenvelder die vijf miljoen euro moet kosten, maar de Engelse grootmacht ‘controleert’ de situatie. (Sky Italia)

In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd, zijn Liverpool en Mohamed Salah in gesprek over een nieuw contract. De Egyptische aanvaller kan een verhoging van zijn jaarsalaris van ruim dertien miljoen euro tegemoet zien. (Diverse Britse media)