Peter Bosz kan na snel handelen langer beschikken over wonderkind

Florian Wirtz heeft zijn huidige contract bij Bayer Leverkusen vroegtijdig met drie jaar verlengd. De middenvelder, die in mei van dit jaar als zeventienjarige zijn officiële debuut maakte voor Leverkusen, mag zich na Youssoufa Moukoko, Nuri Sahin en Yann Aurel Bisseck de jongste debutant ooit noemen in de Bundesliga. Wirtz wordt in Duitsland gezien als een groot talent en ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de ploeg van trainer Peter Bosz.

Op de officiële website van de club spreekt Wirtz van een snelle integratie bij een absolute topploeg. “Het is indrukwekkend hoe de staf en het team mij hebben geholpen tot waar ik nu ben. Ik speel hier in een geweldige ploeg en ik ben ervan overtuigd dat we samen iets kunnen winnen. We zijn op de goede weg, dat zie ik tijdens elke training." Wirtz schoot zichzelf afgelopen zomer in de Duitse geschiedenisboeken door tegen Bayern München (2-4 verlies) als jongste speler ooit te scoren in de Bundesliga. Dat record werd later verbroken door Borussia Dortmund-speler Youssoufa Moukoko.

Ook algemeen directeur Rudi Völler is verheugd met de contractverlenging van Wirtz. “Florian heeft onze toch al hoge verwachtingen in zijn eerste jaar bij de profs al ruimschoots overtroffen”, vertelt Völler op de officiële website van de club. “Het is indrukwekkend hoe hij heeft gepresteerd in de Bundesliga en op het internationale toneel in de Europa League. Als hij zo blijft werken en zijn ontwikkeling in deze vorm voortzet, zal Florian zeker een geweldige carrière hebben."

Wirtz kwam dit seizoen tot dusver twaalf keer in actie namens Leverkusen, waarvan elf keer als basisspeler. Tegen 1. FC Köln en Hoffenheim wist hij te scoren. “We voelen ons des te meer bevestigd door de huidige prestaties van Florian in ons oordeel dat hij een bijzondere speler kan worden”, zegt technisch directeur Simon Rolfes. “Ook nu is Florian een belangrijke factor in ons team. Ik kijk erg uit naar de komende jaren met hem.”