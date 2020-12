Freddy Adu noemt grootste fout in carrière: ‘Ik speelde beter dan Di María’

Chris Meijer 23 december 2020 • Laatste update: 11:28

Freddy Adu heeft in The Blue Wire Podcast beweerd dat hij in zijn tijd bij Benfica beter presteerde dan Ángel di María, die destijds zijn ploeggenoot was bij de Portugese topclub. Waar de carrière van Adu na zijn tijd bij Benfica in het slop raakte, presteert Di María nog wekelijks op het hoogste voetbaltoneel met Paris Saint-Germain. De inmiddels 31-jarige Amerikaan werd beschouwd als een megatalent, maar speelt tegenwoordig op het derde niveau van het Zweedse voetbal voor Österlen FF.

Adu tekende op zijn veertiende als jongste speler ooit een profcontract bij DC United, waar hij ook de jongste debutant én doelpuntenmaker in de Amerikaanse Major League Soccer werd. Er ontstonden in Europa torenhoge verwachtingen van Adu, al helemaal toen hij de Verenigde Staten in 2007 na nog een jaar bij Real Salt Lake te hebben gespeeld achter zich liet voor Benfica. De Portugese topclub telde anderhalf miljoen euro om het toenmalig toptalent over te nemen en kreeg in dezelfde periode de beschikking over Ángel Di Maria, die voor acht miljoen euro werd overgenomen van het Argentijnse Rosario Central.

“Ik speelde beter dan hij (Di María, red.), maar ik besloot op huurbasis naar AS Monaco te vertrekken. Di María bleef bij Benfica. En raad eens? Hij had de kans om te spelen met een coach die later kwam en werd basisspeler. Een jaar of twee later ging hij naar Real Madrid. Ik speelde vervolgens in het tweede team”, vertelt Adu. “Ik had drie coaches in een jaar tijd. De club functioneerde op dat moment zo slecht dat ik weg wilde om een andere kant op te gaan.” En dus besloot Adu zich te laten verhuren aan Monaco. “Dat bleek de slechtste beslissing van mijn carrière. Ik kwam bij Benfica op hetzelfde moment als Di María. In het eerste jaar was ik beter dan hij.”

Hij speelde uiteindelijk zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van Benfica, waarin hij vier keer scoorde. Maar liefst vier keer liet hij Benfica op huurbasis achter zich: naast AS Monaco namen ook Belenenses, Aris Saloniki en Caykur Rizespior hem tijdelijk over. Dat Adu ervoor koos om Benfica de eerste keer op huurbasis te verlaten voor AS Monaco, beschouwt hij als de grootste fout in zijn carrière. “Ik zeg het vanuit het hart. Het was een beslissing die, als ik hem nog eens zou krijgen, niet gemaakt zou hebben.”

Adu liet Benfica in 2011 definitief achter zich voor Philadelphia Union, waarna zijn carrière pas echt in het slop raakte. De zeventienvoudig Amerikaans international speelde sinds 2011 nog voor het Braziliaanse EC Bahia, Jagodina uit Servië, het Finse KuPS en in de Verenigde Staten voor Tempa Bay Rowdies en Las Vegas voor hij in oktober van dit jaar bij het Zweedse Österlen FF terechtkwam.