Tagliafico verklaart vormdip in eerste seizoenshelft: ‘Dat maakte het lastig’

Nicolás Tagliafico heeft niet zijn beste halfjaar in het shirt van Ajax achter de rug. De Argentijnse vleugelverdediger van de Amsterdammers vertelt dat de gevolgen van de coronacrisis zich bij hem lieten voelen. “Zo'n lange onderbreking had ik nog nooit gehad als voetballer”, vertelt Tagliafico in een interview met Trouw over de periode dat het voetbal tussen maart en augustus stillag in Nederland.

Tagliafico geeft te kennen dat hij thuis vrijwel niets kon doen, behalve ‘wat fitness’. “Toen we opnieuw moesten beginnen, bleek mijn ritme verdwenen. Dat maakte het lastig. Zeker omdat we elke drie, vier dagen een nieuwe wedstrijd moesten spelen. Ik had diverse kleine blessures, waardoor ik niet kon brengen wat ik wilde. Nooit was ik echt op honderd procent”, zegt de 28-jarige verdediger. Tagliafico merkt dat de standaard voor zijn spel hoog is komen te liggen door de optredens in de afgelopen jaren.

“Ik scoorde veel - iets wat ik niet had verwacht - en wist ook veel doelpunten te voorkomen. Met het team hebben we een mindere periode gehad, waar mijn mindere vorm en prestaties ook weer een gevolg van zijn. Het enige wat je dan kunt doen, is hard blijven werken”, stelt Tagliafico. Door de coronamaatregelen heeft hij zijn familie al een jaar niet kunnen zien. Als hij in Argentinië was voor interlands, mocht hij de bubbel niet verlaten en kon hij zijn familie ook niet opzoeken. “Dat was erg zwaar. Zeker als je zo lang reist en zo dicht bij ze bent.”

“Gelukkig ben ik geen persoon die snel bij de pakken neer gaat zitten. Ik kijk altijd vooruit. Naar de doelen die ik wil bereiken in het leven”, gaat Tagliafico verder. Hij zette recent zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract bij Ajax, maar dat sluit een transfer niet uit. “Ik sta open voor de dingen die komen gaan. Als er een aanbieding komt die zowel sportief als economisch goed is, dan zal ik daarover nadenken. Voorlopig concentreer ik me op de doelen die ik met Ajax heb: de Eredivisie, de beker en de Europa League.”