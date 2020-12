Productiefste verdediger van KKD speelt zich in de kijker bij Eredivisie-clubs

Chris Meijer 23 december 2020

Ilias Bronkhorst is volgend seizoen mogelijk in de Eredivisie te bewonderen. Voetbalzone weet dat verschillende clubs uit de subtop van de Eredivisie hebben geïnformeerd naar de 23-jarige vleugelverdediger van Telstar. Bronkhorst is momenteel met zeven doelpunten met afstand de meest productieve verdediger van de Keuken Kampioen Divisie.

Drie van de doelpunten verzorgde hij als spits, een positie waarop trainer Andries Jonker hem in het begin van het seizoen drie wedstrijden posteerde. Daarna keerde Bronkhorst terug naar de vertrouwde rechtsbackpositie, waar hij de afgelopen seizoen het vaakst speelde. Jonker gebruikt Bronkhorst ook zo nu en dan als centrumverdediger of op de linkerflank, maar de geboren Haarlemmer is dit seizoen in principe als rechtsback een vaste waarde in zijn elftal. Bronkhorst speelde dit seizoen voorlopig zestien officiële wedstrijden.

Met zeven doelpunten en twee assists liet Bronkhorst zich nadrukkelijk zien in de eerste seizoenshelft en dat is niet onopgemerkt gebleven, want er is door verschillende clubs uit de subtop geïnformeerd naar zijn situatie. De vleugelverdediger heeft bij Telstar nog een contract tot het einde van het seizoen, al heeft de club een eenzijdige optie om die verbintenis met één jaar te verlengen. Bronkhorst werd door Telstar in 2018 overgenomen van de amateurs van de Koninklijke HFC, waar hij tot dan zijn hele loopbaan had gespendeerd.