Ten Hag ziet potentiële wereldster bij Ajax: ‘Hij weet wat hij kan'

Ryan Gravenberch heeft dit seizoen een vaste basisplaats veroverd op het middenveld van Ajax. De achttienjarige jeugdinternational wordt gezien als een van de grootste talenten uit de huidige selectie, zo ziet ook trainer Erik ten Hag. De coach van de Amsterdammers maakt de ontwikkeling van Gravenberch van dichtbij mee en ziet in hem een toekomstige wereldster.

Gravenberch speelde dit seizoen in alle competities achttien wedstrijden en was daarin twee keer trefzeker. “Ryan maakt een mooie ontwikkeling door, wordt dominant, geeft ons aanvalsspel vorm, schakelt goed om, maar maakt ook zijn goals”, zegt Ten Hag over de middenvelder. “Ryan is niet heel uitbundig, maar zeker van zichzelf en stabiel. Hij weet wat hij kan en houdt van voetbal.”

Ten Hag liet Gravenberch als zestienjarige debuteren bij Ajax tegen PSV. De afgelopen jaren heeft de middenvelder zich omhoog gewerkt. “Hij is opgeschoven in de hiërarchie. In het eerste jaar dat ik hier was, heb ik hem al bij de groep gehaald. Hij is echt onderaan begonnen in de kleedkamer. Het is een heel proces geweest”, vertelt Ten Hag. “Langzaam maar zeker is hij zich naar boven aan het werken. Maar hij blijft zichzelf. En met zijn mooie lach kan hij alles weglachen.”

Hoewel Gravenberch een andere speelstijl heeft, is de vergelijking in de media met Frenkie de Jong al meerdere keren gemaakt. Ten Hag waagt zich niet aan een vergelijking met de Barcelona-middenvelder. “Je moet spelers niet vergelijken”, stelt hij. “Ieder bewandelt z’n eigen route en als hij hard werkt en de goede keuzes maakt, bezit Ryan de potentie om een wereldster te worden.”