Atalanta heeft een prijskaartje van tien miljoen euro om de nek van Alejandro Gómez gehangen. De middenvelder leeft al enige tijd in onmin met trainer Gian Piero Gasperini en stuurt aan op een vertrek in januari. (La Gazzetta dello Sport)

Daniele Rugani is op de radar van Valencia verschenen. De club uit LaLiga is op zoek naar een centrale verdediger en denkt aan de Italiaan, die door Juventus wordt verhuurd aan Stade Rennes. (Tuttosport)

De spits staat daardoor voor een tranfservrij vertrek na dit seizoen, tenzij er in januari al een aanbieding voor hem komt.