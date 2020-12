Italiaanse media mild voor Matthijs de Ligt: ‘Hij was de minst slechte’

Yanick Vos 23 december 2020

Juventus ging dinsdagavond hard onderuit tegen Fiorentina in de Serie A: 0-3. De Italiaanse kranten zijn kritisch in hun oordeel over het team van trainer Andrea Pirlo en ook voor Matthijs de Ligt was het een avond om snel te vergeten, al is de kritiek op een aantal van zijn ploeggenoten steviger. Het is de vraag wanneer de Oranje-international weer in actie kan komen, want in de slotfase viel hij uit met een spierblessure en over de ernst van zijn kwetsuur is nog niets bekend.

In de Italiaanse media wordt de achterhoede van Juventus fel bekritiseerd. De dikke onvoldoendes vliegen spelers als Leonardo Bonucci, Alex Sandro en Juan Cuadrado om de oren. Laatstgenoemde kreeg al vroeg in de wedstrijd een directe rode kaart, waardoor Juventus vanaf de achttiende minuut met een man minder speelde. Ook De Ligt speelde geen wedstrijd om in te lijsten, al zijn de media wat milder in hun oordeel over de Nederlander. Calciomercato beoordeelt hem met een 5.5 voor zijn optreden. “Hij was de beste verdediger, of beter gezegd: de minst slechte. Het is voor Juventus te hopen dat zijn blessure niet serieus is”, zo klinkt het.

In La Gazzetta dello Sport krijgt De Ligt een vijf, het hoogste punt van alle verdedigers. Ook Juventus News 24 vond de Oranje-international beter dan zijn collega’s in de achterhoede. “Dusan Vlahovic verschalkte hem in de openingsfase, maar verder maakte hij geen grote fouten.” De website doelt op het openingsdoelpunt van Fiorentina: in de derde minuut pikte Franck Ribéry de bal op het middenveld op, alvorens Vlahovic de diepte in te sturen met een vlijmscherpe pass tussen De Ligt en Leonardo Bonucci in. De Ligt kon Vlahovic niet meer bijbenen en de spits wipte de bal behendig over de uitgekomen Wojciech Szczesny.

Het openingsdoelpunt wordt De Ligt ook door Tuttomercatoweb aangerekend: “Geen tijd om de banden op te warmen: Vlahovic ontsnapte en brak de wedstrijd open. De fout lag echter meer bij zijn meer ervaren collega”, verwijst de website naar Leonardo Bonucci, die een vier krijgt voor zijn slechte wedstrijd. De Ligt is beoordeeld met een vijf. Corriere dello Sport is kritischer op de Nederlander en geeft hem net als Bonucci een 4,5. Het centrale duo van Juventus wordt met name de 0-1 van Fiorentina zwaar aangerekend. Over De Ligt: “Hij was sensationeel ver verwijderd van zijn beste spel”, zo klinkt het.

De Italiaanse editie van Goal deelt een 5,5 uit aan De Ligt. De website is hard voor Bonucci, die een vier krijgt: “Hij deed alles fout wat ook maar fout kon gaan. Daar hoeft verder niets aan toegevoegd te worden”, zo luidt het oordeel. Il Messaggero is nog harder en geeft de Italiaanse vedette een drie voor zijn optreden tegen la Viola: “De slechtste man van Juventus. Hij was direct verantwoordelijk voor alle drie de tegendoelpunten van Juventus.” Met een vijf is de krant milder voor De Ligt, die zich nu moet richten op zijn herstel. Volgend jaar komt de Italiaanse grootmacht weer in actie. Op 3 januari staat de thuiswedstrijd tegen Udinese op het programma.