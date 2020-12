‘Dan is onze vertrouwensrelatie geschaad en heeft Quincy wel een probleem, ja’

Erik ten Hag gaat ervan uit dat Quincy Promes hem de waarheid heeft verteld over het steekincident waarvan de Ajax-aanvaller wordt verdacht. De Oranje-international zegt onschuldig te zijn en daar rekent de trainer dan ook op. Als blijkt dat Promes zich toch schuldig heeft gemaakt aan het neersteken van zijn neef afgelopen zomer tijdens een familiefeest in een loods in Abcoude, dan heeft hij volgens Ten Hag een probleem: “Ik geloof in vertrouwen”, aldus de trainer tegen De Telegraaf.

Promes werd op zondag 6 december gearresteerd in verband met het steekincident waarvan hij nog altijd wordt verdacht. De Ajacied heeft ontkend en is weer op vrije voeten, al blijft hij nog wel verdachte in de zaak. Hij ontbrak nog in de wedstrijdselectie van het bekerduel met FC Twente (5-4 winst), maar afgelopen zondag tegen ADO Den Haag (2-4 winst) kwam hij weer in actie. Voordat Ten Hag hem weer bij de selectie haalde, sprak hij samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars uitvoerig met de speler. “Als ik hem op voorhand niet vertrouw, staat de relatie trainer-speler op scherp. Nu hij mij persoonlijk heeft gezegd dat hij het niet heeft gedaan, vertrouw ik hem”, zegt Ten Hag.

De trainer wordt in het interview gevraagd naar wat er gebeurt als Promes schuldig wordt bevonden. “Het is zuiver hypothetisch, maar als toch blijkt dat hij heeft gelogen, dan wordt het een andere discussie en is er sprake van een heel andere situatie. Dan is onze vertrouwensrelatie geschaad. En heeft Quincy wel een probleem, ja”, zegt de Ajax-trainer. “Formeel zeg ik: het ligt bij justitie. Er wordt onderzoek gedaan. En uiteindelijk zal blijken wat er is gebeurd. Tot het tegendeel wordt bewezen, is Quincy onschuldig.” Promes verscheen zondag na de wedstrijd tegen ADO Den Haag voor de camera van FOX Sports en liet zich kort uit over de zaak. “Ik ben net zo geschrokken als de buitenwereld. Ik ben nu vrij en dat zegt denk ik wel genoeg", zei hij onder meer.