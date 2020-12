‘Lionel Messi vertelde mij hoe zijn loopbaan wil beëindigen, ik was verrast’

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020

Voetbalminnend Spanje kijkt uit naar het interview tussen journalist Jordi Évole en Lionel Messi, zondagavond vanaf 21.25 uur op televisiezender LaSexta. De vedette van Barcelona geeft voor de tweede keer dit seizoen een groot interview, nadat hij begin september met DAZN terugblikte op onder meer zijn mislukte transferwens. Évole verzekerde in de nacht van dinsdag op woensdag bij radiozender Cadena SER dat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or op zijn toekomst zal ingaan.

“Messi sprak over zeer concrete plannen voor de toekomst. Hij vertelde mij hoe zijn loopbaan wil beëindigen. Ik was verrast”, erkende Évole, die ook uitlegde hoe het interview met de Argentijns international tot stand kwam. “We vroegen tijdens de lockdown om een interview. Hij was bescheiden en gaf aan dat hij niemand was om over en tijdens de toestand in Spanje te praten. We spraken af om naderhand een gesprek te hebben. Zijn zaakwaarnemer (vader Jorge Messi, red.) belde mij na de nederlagen tegen Cádiz en Juventus en zo kwam het tot stand.”

Voor Évole was de ontmoeting met Messi van bijzondere aard, ook al is hij een bijzonder gewaardeerd journalist, won hij tal van prijzen en sprak hij in de voorbije jaren van Nicolás Maduro tot paus Franciscus. “Ik ging zonder gebruiksaanwijzing erheen. We kennen Messi niet heel goed en het was mijn intentie om hem beter te leren kennen. Het was voor mij heel belangrijk om te weten welke persoon achter de topvoetballer schuilt. Het werd uiteindelijk meer een los gesprek dan een interview.”

Bij Cadena SER was men vooral benieuwd over ‘de concrete plannen’ van Messi voot de toekomst. Journalist José Antonio Ponseti vroeg of Inter Miami in de Major League Soccer een optie zou zijn in de plannen van Messi. Daar wilde Évole niet concreet antwoord op geven. “Zet zondag de televisie aan. Maar je zit aardig goed in de richting.”

Het contract van Messi met de huidige nummer vijf van LaLiga loopt na dit seizoen ten einde. De vedette maakte afgelopen zomer zijn transferwens bekend, maar Barcelona weigerde medewerking te verlenen en hij wilde het niet tot een rechtszaak laten komen. Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst van Messi. Paris Saint-Germain is recent naar voren geschoven als mogelijke bestemming en ook het Manchester City van Josep Guardiola zou nog altijd in de markt zijn.

De presidentsverkiezingen van Barcelona op 24 januari kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke beslissing van Messi, die niet te spreken was over hoe de vertrokken Josep Maria Bartomeu de club leidde. Acht kandidaten strijden nu om het voorzitterschap en Joan Laporta is de meest bekende. De advocaat annex politicus was tussen 2003 en 2010 al de hoogste sportbestuurder van de Spaanse topclub, een periode waarin de club veel sportieve successen kende. Voor Laporta is Messi de pilaar van zijn nieuwe project en hij wil dan ook meteen met de sterspeler in gesprek als hij de verkiezingen wint.