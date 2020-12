Koeman looft ‘de man die met kaviaar strooit’: ‘Hij begrijpt Messi’

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020

Lionel Messi en Pedri waren dinsdagavond de uitblinkers in de ontmoeting tussen Real Valladolid en Barcelona (0-3) in LaLiga. De clubtopscorer aller tijden van los Azulgrana gaf een assist én maakte doelpunt nummer 644, waarmee hij het wereldrecord van Pelé brak, terwijl Pedri de assist op 0-3 van Messi gaf en binnen de lijnen sowieso kon lezen en schrijven met de vedette. “Of Pedri Messi begrijpt? Hij begrijpt Messi. Goede voetballers begrijpen elkaar altijd”, benadrukte Ronald Koeman na het duel in het Estadio José Zorrilla.

“Pedri is een zeer goede voetballer, met een goede connectie met Messi”, vervolgde Koeman. “Hij werkt hard en hij is ook belangrijk als we de bal niet hebben. Hij oogt comfortabel in de rol die hij heeft. Of ik een blijere Messi zag? Dat is meer een vraag voor Messi zelf. Hij oogt blij. Hij werkt hard en hij is belangrijk in het aanvalsspel van Barcelona. Het is meteen zichtbaar als hij veel spelers om zich heen heeft.” Spelers als Antoine Griezmann en Philippe Coutinho vonden zichzelf terug op de reservebank in Valladolid. “Wat dat zegt? Dat er veel concurrentie is en dat Barcelona een sterke selectie heeft”, benadrukte Koeman.

Ook oud-voetballer en bestuurslid Guillermo Amor stond na afloop stil bij de connectie tussen Pedri en Messi. “Het zijn twee goede voetballers en goede voetballers begrijpen elkaar”, benadrukte de oud-middenvelder. “De blijheid van Messi? Als je wint, ben je blijer. Messi is altijd de blijheid zelve geweest. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld en hij heeft het record van Pelé gebroken. Maar de overwinning is het belangrijkste.” Amor verwacht veel van Pedri. “Hij is heel genereus geweest. Hij verricht veel arbeid. Hij is op veel vlakken al een goede voetballer en hij is nog zo jong. Hij lijkt fragiel, maar dat is hij niet. Een speler voor de toekomst, maar het heden is ook al van Pedri.”

Clément Lenglet herhaalde na afloop de woorden van Koeman en Amor. “Goede voetballers vinden elkaar altijd op het veld en begrijpen elkaar blindelings”, gaf de verdediger aan. “Pedri is een voetballer die heel snel denkt, al moet hij nog aan zijn fysiek werken.” Volgens Marca strooide Pedri in Valladolid ‘met kaviaar’. “Het lijkt wel alsof hij al jaren voor Barcelona speelt. En we moeten niet vergeten dat hij slechts achttien jaar is. Het moet gezegd worden: op sommige momenten heeft hij iets te veel zelfvertrouwen. Tweemaal balverlies had fatale gevolgen kunnen hebben. Maar zijn connectie met Messi…kaviaar. Hij strooit ermee. Hij heeft voetbal voor decennia in zich. Dat hij samen met Messi kan spelen, zou voor de fans van Barcelona het nieuws van het jaar moeten zijn.”

“Geen enkele voetballer van Barcelona begrijpt Messi net zo goed als Pedri en dat zegt al heel veel”, vervolgt de Madrileense sportkrant. “Je moet wel heel goed zijn om de taal van Messi te spreken. Het zal veel mensen tegen de borst stuiten, maar zelfs Andrés Iniesta en Xavi waren niet zo goed toen zij de leeftijd van Pedri hadden. En nota bene in een tijdperk waarin de verwachtingen hoger zijn en er minder wordt vergeven. Tussen de loopbanen van Iniesta en Xavi en die van Pedri zit een heelal, maar zijn begin mag er zijn. Zijn hakbal op Messi voorafgaand aan de 0-3 gaat de wereld over. Pedri gaat heel snel. Zelfs als het EK in januari gehouden zou worden, zou hij erbij moeten zijn. Als hij dit niveau blijft vasthouden, zal het voor Luis Enrique heel moeilijk worden om hem buiten de selectie te houden.”

De meest verkochte sportkrant van Spanje was ook lovend over Messi. “Met deze Messi, is Barcelona HEEL gevaarlijk. Een van de beste wedstrijden van Messi dit seizoen in LaLiga. Niet eerder deze voetbaljaargang kwam hij zo hongerig over. De manier waarop hij rende, druk zette en figuurlijk beet. Strijden om de landstitel kan dankzij dit soort avonden.” Sport gaf alle basiskrachten minimaal een zeven en de hoogste beoordelingen waren voor Pedri en Messi: een negen. “Pedri voetbalt niet, hij danst met choreografische bewegingen. Elegantie ten top. En hij doet alles met een reden, altijd functioneel en efficiënt. Hij beweegt zich over het veld om zijn ploeggenoten altijd te hulp te schieten. Wat een assist op Messi! En als er gewerkt moet worden, werkt hij.”

Ook bij AS kwam de term ‘strooien met kaviaar’ voor in het wedstrijdverslag. “Pedri en Barcelona is liefde op het eerste gezicht. Het is heerlijk om te zien hoe hij de bal aanraakt. Alsof hij met kaviaar strooit. Maar hij zorgt bovenal ervoor dat het allemaal tactisch te verklaren is. Hij staat altijd daar waar hij moet staan.”