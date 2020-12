Na 215 uitwedstrijden in de Eredivisie is het Sparta eindelijk gelukt

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020

Sparta Rotterdam heeft dinsdagavond de tweede opeenvolgende uitzege in de Eredivisie geboekt. Het team van Henk Fraser was dinsdagavond met 0-2 te sterk voor FC Twente, ruim een week na de 1-3 zege op Willem II. In de voorbije 214 uitduels in de Eredivisie, sinds 6 december 1997, won Sparta nog nooit tweemaal op rij. Door de zege staat Sparta nu op een negende plaats, met achttien punten uit veertien duels. FC Twente staat voorlopig zesde, met zes punten meer.

Sparta ging met een minimale voorsprong de rust in en dat was eigenlijk volledig verdiend. FC Twente was in de eerste helft slordig in de passing, stichtte nauwelijks gevaar en schoot niet één keer op het doel van Maduka Okoye. Al in de eerste vijftien minuten liet het team van Fraser zich niet onbetuigd. Het was in de zesde minuut aan Joël Drommel te danken dat Mario Engels een grote kans onbenut liet en niet veel later keerde de doelman ook een schot van afstand van de Duitser.

De bezoekers uit Rotterdam-West bleven zoeken naar een doelpunt, terwijl FC Twente niet verder kwam dan een inzet van Danilo. De poging van de Braziliaan ging ruim over het doel van Okoye. Aan de andere kant van het veld ontsnapten de Tukkers toen Sven Mijnans een te zachte pass gaf en een kans verloren ging, maar ook toen Engels gestuit werd door Julio Pleguezuelo en een inzet van Deroy Duarte van richting werd veranderd.

In de extra tijd van de eerste helft viel alsnog de 0-1. Na een kopbal van Adil Auassar kwam de bal via Tyronne Ebuehi terecht bij de tweede paal, waar Engels de bal binnentikte. Na de onderbreking begon FC Twente meer aan te dringen. Een uithaal van Wout Brama ging voorbij de kruising en de vrijstaande Danilo kon de gelijkmaker evenmin binnenkoppen. De tweede treffer van Sparta was dan ook een mokerslag voor de Tukkers.

Duarte speelde zichzelf na 67 minuten vrij en krulde de bal heerlijk tegen de touwen: 0-2. Sparta had via Reda Kharchouch, die twintig minuten voor tijd inviel voor Engels, kansen op een derde treffer, maar een doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd en luttele minuten later mikte hij de bal naast het doel van Drommel. Jans koos tien minuten voor tijd voor een viervoudige wissel, maar ook dat sorteerde geen effect. Vijf minuten voor het einde faalde ex-Spartaan Halil Dervisoglu oog in oog met Okoye.