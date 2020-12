Bruggink: ‘Hij is de interessantste speler van PSV voor het buitenland’

Jeroen van Poppel 22 december 2020

Arnold Bruggink is onder de indruk van de prestaties van Cody Gakpo gedurende de eerste seizoenshelft. De aanvaller van PSV tekende tegen VVV-Venlo (4-1 winst) uit een moeilijke hoek met zijn minder geachte linker voor zijn vijfde competitietreffer dit seizoen. "Ik denk dat hij op dit moment de meest interessante speler is, ook voor het buitenland", aldus Bruggink in zijn analyse voor FOX Sports.

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt dan of Bruggink hem zelfs interessanter acht dan Donyell Malen. "Ja", luidt het korte antwoord van de analist. Gakpo speelde bij afwezigheid van de geblesseerde Malen en Eran Zahavi opnieuw in de punt van de aanval. "Ik zie hem het liefst van links komen", zegt Bruggink. "Dan krijg je over het algemeen net iets meer ruimte, en kan hij iets creëren. Maar deze tegen VVV schiet hij ook weer met links binnen. Dus hij heeft én rechts, én links. Hij heeft snelheid, fysiek vermogen, want hij is ook een speler die ook nog eens die meters kan maken."

Gakpo vormde dinsdagavond een spitsenkoppel met Noni Madueke, die goed was voor twee assists. "Hij kan natuurlijk goed voetballen", zegt Bruggink over laatstgenoemde. "Hij heeft wel de neiging om echt heel veel in de bal te komen. Ik zou het liefst zien dat hij iets meer gebruikmaakt van zijn snelheid. Hij is ook nog bloedsnel, namelijk. Dat zie je lang niet lang niet altijd, maar hij schijnt zowel op de korte als lange afstanden de snelste speler uit de selectie te zijn van PSV."

Ook voor Madueke geldt dat Bruggink de aanvaller liever vanaf de zijkant ziet komen. "Die ruimtes zijn bij PSV over het algemeen gewoon heel klein, dus als je daar dingen moet doen, moet je heel vaardig zijn. Als je iets meer van de zijkant komt, heb je iets meer ruimte. Dan heb je ook Denzel Dumfries nog die ruimte voor je maakt. Ik denk dat dat op dit moment nog een betere rol voor hem is."