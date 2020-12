Manchester City vernedert Arsenal na schrikbarend optreden Rúnarsson

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 22:55

De crisis bij Arsenal houdt aan. De ploeg van Mikel Arteta werd dinsdagavond ontmand door Manchester City, dat in de kwartfinale van de EFL Cup met 1-4 te sterk was. Arsenal maakte een ongeïnspireerde en onmachtige indruk; doelman Rúnar Alex Rúnarsson droeg met grote fouten bij aan de eerste twee tegentreffers, maar vrijwel de hele ploeg zakte door het ijs. De positie van Arteta komt na de oorwassing ongetwijfeld verder onder druk te staan. Arsenal won slechts drie van de laatste elf officiële wedstrijden, allemaal in de Europa League.

Arsenal trad aan met acht nieuwe namen ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Everton (2-1 nederlaag) van zaterdag. Rúnarsson, die ook in de laatste drie Europa League-duels in de basis stond, kreeg de kans onder de lat. De hele achterhoede werd vervangen en bestond uit Cédric Soares, Gabriel, Shkodran Mustafi en Sead Kolasinac. De andere nieuwkomers waren Joe Willock, Gabriel Martinelli en Alexandre Lacazette; alleen Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles en Mohamed Elneny behielden hun basisplek.

Josep Guardiola voerde bij Manchester City zeven wijzigingen door na de 0-1 zege op Southampton van zaterdag. Zack Steffen nam plaats tussen de palen, Oleksandr Zinchenko en Aymeric Laporte stonden in de achterhoede, Fernandinho stond op het middenveld, tewijl ook Gabriel Jesus, Phil Foden en Riyad Mahrez hun entree maakten. De spelers die bleven staan waren João Cancelo, Rúben Dias, Rodri en Bernardo Silva. Niet geheel verrassend waren het twee nieuwkomers die tot scoren kwamen in de eerste helft. Het was in de derde minuut als eerste de beurt aan Jesus, die van dichtbij binnenkopte na een voorzet van Zinchenko vanaf de linkerflank. Rúnarsson kwam zijn doel uit, maar tastte mis bij een poging om de bal weg te boksen.

??????, ??????, ??????... ?? Rúnar Alex Rúnarsson gaat ongelofelijk in de fout bij een vrije trap van Riyad Mahrez. City heeft weer de leiding: 1???2??#ZiggoSport #LeagueCup #ARSMCI pic.twitter.com/4X3Brol8gd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2020

Arsenal oogde apathisch en machteloos, totdat het na een halfuur plots langszij kwam. Een uitdraaiende voorzet vanaf de linkerflank van Martinelli, een van de weinige spelers bij Arsenal die wel een hoog niveau haalde, resulteerde in een rake kopbal van Lacazette: 1-1. Rúnarsson voorkwam enkele minuten voor de rust in een een-op-een-situatie dat Jesus er 1-2 van maakte. De doelman was echter schuldig aan het doelpunt dat Mahrez acht minuten na de pauze produceerde. Rúnarsson grabbelde toen de buitenspeler een vrije trap in de linkerhoek plaatste. Phil Foden besliste de wedstrijd met een wippertje over Rúnarsson, al leek hij buitenspel te staan. De VAR is echter niet beschikbaar in de EFL Cup. Laporte knikte op aangeven van Foden raak voor de 1-4, nadat hij door de Londense defensie ongemoeid werd gelaten.