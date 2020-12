Inktzwarte dag Juventus: grootste thuisnederlaag in 3492 dagen

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 22:45

Juventus heeft dinsdag een choquerende nederlaag geïncasseerd in de thuiswedstrijd tegen Fiorentina. De regerend kampioen van de Serie A kwam vroeg op achterstand en incasseerde niet veel later een rode kaart, toen Juan Cuadrado werd weggestuurd. Tegen tien man bouwde Fiorentina de score uit naar 0-3, de grootste thuisnederlaag sinds het 1-4 verlies tegen Parma op 6 januari 2011. Het was tevens de eerste verliespartij van het seizoen voor Juventus, dat na het terugdraaien van de reglementaire 3-0 zege op Napoli, eerder op de dag, vierde staat met zeven punten achterstand op koploper AC Milan. In de slotfase haakte tot overmaat van ramp ook Matthijs de Ligt geblesseerd af.

Juventus kon met recht spreken van een absolute horrorstart. Na zestien minuten was de balans abominabel: een 0-1 achterstand én een man minder. In de derde minuut pikte Franck Ribéry de bal op het middenveld op, alvorens Dusan Vlahovic de diepte in te sturen met een vlijmscherpe pass tussen Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci in. De Ligt kon Vlahovic niet meer bijbenen en de spits wipte de bal behendig over de uitgekomen Wojciech Szczesny. De rode kaart volgde na een charge van Cuadrado op het onderbeen van Gaetano Castrovilli, nadat hij de bal te ver voor zich uitspeelde en de schade probeerde te herstellen.

Arbiter Federico La Penna kende in eerste instantie geel toe, maar bekeek op advies van de videoscheidsrechter de beelden en had slechts enkele seconden nodig om alsnog over te gaan tot een rode prent. Andrea Pirlo greep meteen in met een defensieve wissel, door middenvelder Aaron Ramsey naar de kant te halen en Danilo binnen de lijnen te brengen. Ramsey oogde niet gelukkig met zijn wisselbeurt en schopte langs de zijlijn tegen een waterflesje. Juventus mocht vervolgens van geluk spreken dat het na 25 minuten niet 0-2 werd, want na slordig balverlies van Bonucci pareerde Szczesny een inzet van Castrovilli ternauwernood met de voet.

Hoewel Juventus met een man minder speelde, kwamen er wel mogelijkheden op de gelijkmaker, met name via Ronaldo. De sterspeler schoot eenmaal in het zijnet en stuitte met een hard afstandsschot op keeper Bartlomiej Dragowski. Elf minuten na de pauze kopte Ronaldo raak uit een snoekduik, maar hij stond buitenspel toen Danilo de voorzet verstuurde en daarom werd de treffer geannuleerd. In het restant van de tweede helft was Juventus machteloos en kon Fiorentina de voorsprong uitbouwen. Alex Sandro werkte de bal achter zijn eigen keeper na een voorzet van Cristiano Biraghi, die op zijn beurt was bediend door Sofyan Amrabat, en Martín Cáceres werkte van dichtbij de 0-3 binnen tegen zijn oude club. Opnieuw ging er balverlies van de erbarmelijk slecht spelende Bonucci aan vooraf.