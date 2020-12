PSV komt soepel terug van verrassende achterstand en sluit 2020 goed af

Jeroen van Poppel 22 december 2020 • Laatste update: 21:54

PSV heeft dinsdagavond een vrij eenvoudige overwinning geboekt tegen VVV-Venlo. De ploeg van trainer Roger Schmidt kwam verrassend op achterstand door een snelle treffer van Jafar Arias, maar wist die vrij snel om te buigen. Dankzij doelpunten van Philipp Max, Olivier Boscagli, Cody Gakpo en Adrian Fein werd het uiteindelijk 4-1. Nummer twee PSV heeft daarmee het gat met Ajax gedicht, dat op doelsaldo bovenaan blijft. De Amsterdammers spelen woensdag nog uit bij Willem II. VVV staat vijftiende.

PSV moest het dinsdagavond stellen zonder Donyell Malen, die een spierblessure overhield aan het treffen met RKC Waalwijk. In zijn plaats begon Noni Madueke in de punt van de aanval. Het was VVV dat verrassend de leiding nam. Vito van Crooy snelde na een perfecte dieptepass van Danny Post op de rechterflank weg bij Boscagli en zette laag voor richting de penaltystip, waar Jafar Arias de bal via het lichaam van Denzel Dumfries in het doel werkte: 0-1.

Daardoor moest PSV in de achtervolging en de Eindhovenaren voerden de druk op het doel van VVV ook op. De defensieve organisatie hield tien minuten lang vrij eenvoudig stand, maar een domme tackle van Christian Kum op de enkel van Noni Madueke leverde PSV na ruim een half uur een penalty op. Die werd door Max laag in de linkerhoek geschoten: 1-1. In de slotfase van de eerste helft kreeg PSV nog enkele goede kansen op de voorsprong. Een schot van Mohamed Ihattaren werd van de doellijn gehaald door Evert Linthorst. Even later vond Ihattaren met een hoge voorzet bij de tweede paal het hoofd van Max, die in de korte hoek op doelman Thorsten Kirschbaum stuitte.

Vier minuten na rust slaagde PSV er wél in om te scoren. Een hoekschop van Max werd knap binnengekopt door Boscagli, die gebruikmaakte van een slimme loopactie: 2-1. De voorsprong van de Eindhovenaren werd een kleine tien minuten later uitgebouwd. Madueke verstuurde een steekbal het zestienmetergebied in, waardoor Gakpo vrij Kirschbaum kwam en uit een lastige hoek het dak van het doel trof: 3-1. In het restant speelde PSV de wedstrijd uit. Gakpo was na een goede pass van Dumfries dicht bij zijn tweede treffer, maar de aanvaller mikte na het passeren van Kirschbaum op de paal. In de slotseconde werd Fein aan de linkerkant van het zestienmetergebied vrijgespeeld door Madueke, waarna de invaller de bal rustig in het doel schoof: 4-1.