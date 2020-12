Atlético Madrid vergroot erbarmelijke reeks van Real Sociedad

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 21:50

Atlético Madrid heeft Real Sociedad een volgende klap gegeven. Het team van Diego Simeone was dinsdagavond met 0-2 te sterk voor de Basken, die na zes remises op rij in alle competities nu drie competitienederlagen op rij hebben geleden. Atlético gaat door de zege voorlopig alleen aan kop in LaLiga: na 13 duels staat de teller op 32 punten. Real Madrid kan woensdagavond bij winst op Granada weer op gelijke hoogte komen, maar heeft dan wel twee duels meer dan de stadsgenoot.

Real en Atlético kregen het voor elkaar om in de eerste 45 minuten niet één schot tussen de palen te lossen. Het was een goede eerste helft qua intensiteit, maar qua spektakel niet de wedstrijd waar iedereen van tevoren op had gehoopt. Zowel het team van Imanol Alguacil als het elftal van Simeone domineerde in fases van de eerste helft, maar het creëren van kansen was aan geen van beide ploegen besteed. Ook qua balbezit deden de teams niet veel voor elkaar onder: respectievelijk 54 procent en 46 procent.

De eerste kans na de onderbreking, na 48 minuten spelen, was echter meteen raak. Na een vrije trap van Yannick Ferreira Carrasco kopte Mario Hermoso de bal in de korte hoek achter Alejandro Remiro. Real Sociedad maakte vervolgens het spel, maar had tegelijkertijd geen antwoord op het compacte spel van los Colchoneros. Atlético had via kansen voor Marcos Llorente en Ferreira Carrasco ook uitzicht op de 0-2.

2-0 voor Atlético Madrid! ?? Suárez behoudt goed het overzicht en Llorente verdubbelt vervolgens de score ??#ZiggoSport #LaLiga #RSOATM pic.twitter.com/xDQe3G9X8K — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2020



Het was veelzeggend dat Real Sociedad pas in de 83e minuut via een vrije trap van Martín Merquelanz het eerste schot op doel loste. Atlético was echter tien minuten eerder al op 0-2 gekomen: Llorente schoot net binnen het strafschopgebied de bal achter Remiro. Dat was ook het laatste wapenfeit in San Sebastián, waar de supporters al sinds 22 oktober op een zege van hun club wachten. Real Sociedad heeft nu zes punten minder dan Atlético en ook nog eens drie wedstrijden gespeeld meer dan de koploper.