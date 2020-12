Zidane stoort zich aan uitspraken van Koeman: ‘Dat vind ik vervelend’

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020

Zinédine Zidane had liever gezien dat Ronald Koeman zich niet had geuit over de ontmoeting tussen Eibar en Real Madrid (1-3) van afgelopen zondag. Een handsbal van Sergio Ramos in het strafschopgebied van de Koninklijke werd niet bestraft met een penalty en het moment, bij een tussenstand van 1-2, was onderwerp van gesprek in het voetbalgekke Spanje. Koeman kreeg er maandag tijdens de persconferentie ook vragen over. “Een moment in de wedstrijd waar ik niets van snap”, zei de Nederlander.

“Ik heb dit al na onze wedstrijd tegen Real Madrid gezegd en ik ga het niet herhalen. Negen van de tien personen hadden voor een strafschop gefloten. Maar goed”, zei Koeman daags voor de uitwedstrijd tegen Real Valladolid. “Ik mag net als iedereen mijn mening geven en ik vond het een strafschop. De scheidsrechter en de VAR waren een andere mening toegedaan. Dat respecteer ik, het is absoluut niet makkelijk, maar als jullie het mij vragen: strafschop.”

Zidane kreeg dinsdag de vraag of hij zich had gestoord aan de uitspraken van zijn Nederlandse collega. “Ja, dat vind ik vervelend. Natuurlijk stoort mij dat. Ik heb nooit kritiek op de scheidsrechters. Ze zijn onderdeel van het spel en ze nemen beslissingen. Die zijn goed of fout, net als de beslissingen van de spelers. Ik meng mij niet in die discussies omdat het moeilijk is. Op de woorden van Koeman ga ik niet concreet in.”

“We hebben morgen een belangrijke wedstrijd en daar ligt onze focus op”, verwees de Fransman naar het thuisduel met nummer zeven Granada. De journalisten weigerden echter op te geven en herinnerden Zidane eraan dat Real Madrid sinds de 1-3 winst in het Camp Nou vijf strafschoppen heeft meegekregen en Barcelona drie. “Het klopt dat er veel over wordt nagepraat als er iets gaande is geweest in een wedstrijd van Real Madrid. Het is en blijft Real Madrid. Maar het begint nu wel een beetje saai te worden?”

“Onze interesses liggen bij het duel van morgen en de drie punten die we willen pakken”, sloot Zidane af. Real Madrid en Atlético Madrid gaan gedeeld aan kop in LaLiga, al speelt de stadsgenoot dinsdagavond bij Real Sociedad. De Basken kunnen op evenveel punten als de hoofdstedelingen komen als los Colchoneros worden verslagen. In tegenstelling tot andere landen is er geen korte winterstop in Spanje.