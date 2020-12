Huub Stevens zwaait af met zege; Angeliño schittert voor RB Leipzig

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 21:45

Huub Stevens zwaait met een overwinning af als interim-trainer van Schalke 04. Na de teleurstellende competitienederlaag tegen Arminia Bielefeld (0-1) volgde dinsdagavond in de zestiende finale van de DFB-Pokal een 1-3 overwinning op vierdedivisionist SSV Ulm 1846. Het was waaschijnlijk zijn laatste wedstrijd op de bank, want Stevens heeft een licentie die slechts geldig is tot 1 januari 2021. Hij liet in aanloop naar het duel met Ulm weten niet van plan te zijn die te verlengen. Tegelijkertijd won RB Leipzig met 0-3 van FC Augsburg, mede door een uitblinkende Angeliño.

SSV Ulm 1846 - Schalke 04 1-3

De wedstrijd tegen Ulm, in 2000 nog actief in de Bundesliga, vormde een welkome afleiding voor Schalke. Die Knappen wachten al sinds 17 januari op een overwinning in de Bundesliga, maar wonnen in de vorige ronde van de beker met 1-4 bij 1. FC Schweinfurt 05 en kenden ook met Ulm weinig moeite. Bij rust stond het 0-1 door een treffer van Suat Serdar: de middenvelder opende de score na 26 minuten met een fraai schot van afstand.

In de tweede helft gooide Benito Raman de wedstrijd op slot met twee doelpunten. De aanvaller was vijf minuten na de pauze alert in de rebound na een poging van Amine Harit en na iets meer dan een uur spelen volgde de 0-3. Ulm, uitkomend in de Regionalliga Südwest, deed in de slotfase nog iets terug via Johannes Reichert, die in de rebound scoorde nadat zijn penalty werd gekeerd door Ralf Fahrmann. Voor Schalke was de bekerwedstrijd het laatste optreden van 2020. De club begint het nieuwe jaar met een uitwedstrijd tegen Hertha BSC op zaterdag 2 januari.

FC Augsburg - RB Leipzig 0-3

De nummer drie van de Bundesliga greep na tien minuten de leiding tegen de nummer elf. Na een hoekschop van Angeliño onttrok Willi Orban zich aan de aandacht van de defensie, waarna hij van dichtbij binnenkopte. De 0-2 volgde een kwartier voor tijd: Dani Olmo vond Yussuf Poulsen, die richting het strafschopgebied trok, langs de zestienmeterlijn naar binnen kapte en uiteindelijk raak schoot via de binnenkant van de paal. Angeliño bepaalde de eindstand met een heerlijke diagonale uithaal met het linkerbeen in de rechterbovenhoek.