PSV deelt via Twitter een sneer uit aan René van der Gijp

Jeroen van Poppel 22 december 2020 • Laatste update: 20:09

Het mediateam van PSV krijgt dinsdagavond de lachers op zijn hand op Twitter. De Eindhovenaren delen indirect een sneer uit aan René van der Gijp, die zich vorige week in Veronica Inside afvroeg waarom Mohamed Ihattaren geen trui van wedstrijdshirtsponsor Puma droeg. Dat komt omdat PSV met Genti een aparte sponsor voor de casual clubkleding heeft.

Nice Genti hoodie boys! ???? Is die van jullie zelf? ??#PSVVVV pic.twitter.com/AB9kNlOMRS — PSV (@PSV) December 22, 2020

Van der Gijp uitte vorige week stevige kritiek op Ihattaren. "Ik zat naar hem te kijken (bij het interview na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht, red.) en ik denk niet dat hij veel nadenkt", aldus de oud-rechtsbuiten. "Dat idee heb ik niet. Hij staat daar met een trui van een merk, en ik dacht: nou, dat zal dat Puma lekker vinden. Die steken een paar miljoen in die club en hij gaat met een shirt aan staan van een heel ander merk. Dat is niet handig. Dat moet je gewoon niet doen. Maar PSV let dus schijnbaar nergens op. Die laten hem maar een beetje aanrommelen."

Al tijdens de uitzending maakte presentator Wilfred Genee overigens duidelijk aan Van der Gijp dat ook Genti een sponsor van PSV is. De club post dinsdag op Twitter een foto van aanvaller Joël Piroe en doelman Lars Unnerstall, die beiden dezelfde trui dragen als Ihattaren. "Nice Genti hoodie, boys! Is die van jullie zelf?", knipoogt het mediateam van de Eindhovenaren.