Bruggink baalt: ‘Eigenlijk zou hij afscheid moeten nemen met de topscorerstitel’

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 19:52

Donyell Malen ontbreekt vanwege spierproblemen in de wedstrijd tussen PSV en VVV-Venlo, vertelt trainer Roger Schmidt van de Eindhovenaren kort voor de wedstrijd aan FOX Sports. De spits behoort niet tot de wedstrijdselectie, omdat Schmidt geen risico wil nemen met de fitheid van zijn pupil. Malen wordt tegen VVV vervangen door Noni Madueke, die naast Cody Gakpo in de voorhoede staat. Het duel begint om 20.00 uur in het Philips Stadion.

"Hij heeft spierproblemen sinds de wedstrijd tegen RKC Waalwijk", geeft Schmidt aan. "We hoopten dat hij vandaag fit zou zijn, maar het was niet mogelijk om te spelen. We nemen geen risico met hem. Zijn gezondheid is te belangrijk." De oefenmeester legt uit dat PSV in de afgelopen weken een zwaar speelschema voor de kiezen kreeg. Malen speelde zes wedstrijden in de afgelopen zestien dagen. "Hij had veel last van zijn spieren, dus daarom speelt hij niet."

De achttienjarige Madueke neemt de plek van Malen over en staat voor de zesde keer in de basis in een Eredivisie-wedstrijd. Schmidt zegt dat de twee aanvallers 'een beetje' met elkaar te vergelijken zijn. "Ze zijn allebei explosief en goed in het afmaken, maar ze zijn ook verschillend. Noni is gewend om als vleugelspits te spelen en nu speelt hij als een van de spitsen. Donyell is meer een centrumaanvaller, vind ik. Dus wel wat verschillen, maar ze hebben allebei veel kwaliteiten."

Arnold Bruggink betreurt de afwezigheid van Malen, geeft de oud-spits aan tijdens de voorbeschouwing op FOX Sports. "Ik kan me voorstellen dat hij het persoonlijk doel heeft om topscorer van de Eredivisie te worden. Tegen VVV krijg je als PSV-spits normaal gesproken in ieder geval een kans of vier", vertelt Bruggink, die als analist aanwezig is bij de competitiewedstrijd. Malen maakte dit seizoen zeven doelpunten in de Eredivisie en heeft een achterstand van vier doelpunten op competitietopscorer Danilo van FC Twente.

"Zijn naam werd natuurlijk genoemd bij Borussia Dortmund als opvolger van Jadon Sancho. Dat kan ik me wel voorstellen, maar het is voor hem essentieel om wedstrijden te spelen", vervolgt de voormalig aanvaller. "Eigenlijk zou hij afscheid moeten nemen met de topscorerstitel. Hij heeft in de Europa League heel veel gescoord (zeven doelpunten in acht duels, inclusief de play-offronde, red.). Hij weet waar hij moet zijn in het strafschopgebied. Hij is snel, kan met rechts en links afwerken en kan aardig koppen voor zijn lengte (1 meter 79). Hij is gierig en dat vind ik ook wel een mooie eigenschap voor een spits. Hij heeft met name ritme nodig om de vaste spits van het Nederlands elftal te worden."

Ook Schmidt is onder de indruk van het seizoen dat Malen draait. "Hij heeft een hele hoop, dat is zeker", reageert de Duitser op de vraag wat de spits 'niet' heeft. "Hij heeft nog steeds potentie om te verbeteren, vooral bij balbezit tegenstander, in het hoog druk zetten. Natuurlijk, na zijn lange blessure is hij nog steeds niet op topnvieau. Hij weet dat, en wij ook. Maar hij is zich heel goed aan het ontwikkelen. Hij neemt verantwoordelijkheid voor het team, hij is een van mijn drie aanvoerders. Het is ook onderdeel van zijn ontwikkeling om meer verantwoordelijkheid te nemen."