Sevilla wint in Valencia en levert unieke prestatie in 130-jarige clubhistorie

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 20:05

Sevilla heeft voor het eerst in het 130-jarige bestaan van de club zes uitduels op rij in alle competities gewonnen. Het team van Julen Lopetegui was dinsdagavond met 0-1 te sterk voor Valencia in LaLiga, na eerdere zeges op Krasnodar (1-2), Huesca (0-1), Stade Rennes (1-3), Getafe (0-1) en Ciudad de Lucena (0-3). Door de zege staat Sevilla weer vijfde, met bijvoorbeeld twee punten meer dan nummer zes Barcelona. Luuk de Jong stond bijna een uur op het veld in Oost-Spanje; Karim Rekik en Oussama Idrissi kwamen niet van de bank af.

Geen enkel doelpunt in de eerste helft, maar voldoende kansen om Yassine Bounou of Jaume Domenech te passeren. Sevilla begon bijzonder sterk aan de wedstrijd in Mestalla en zocht onder leiding van een sublieme Lucas Ocampos naarstig naar een openingsgoal. Suso en Ocampos zelf lieten na om de kansen te verzilveren. Valencia kreeg ook nog eens een domper te verwerken met het uitvallen van Gabriel Paulista na zestien minuten spelen.

Valencia slaagde er echter in om Sevilla tegen te houden en kwam er zeker in het laatste kwartier voor rust er zo nu en dan goed uit, al was het balbezit in zijn totaliteit in de eerste helft voor de bezoekers: 72.5 procent. De grootste kans van los Che was na een snelle uitbraak op slag van rust. Na voorbereidend werk van Daniel Wass en Goncalo Guedes schoot Denis Cheryshev op doel, maar Bounou redde goed.

GOOAAL Sevilla! ?? In de 80ste minuut is er dan éindelijk actie: Suso schiet de 1-0 binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #VALSEV pic.twitter.com/CwHg6FHC4B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 22, 2020

Cheryshev kreeg zeven minuten na de pauze een tweede kans, maar opnieuw reageerde Bounou zeer goed toen de Rus uit de draai schoot. Voor De Jong zat het duel er na 58 minuten op: de Nederlander werd vervangen door Youssef En-Nesyri. Het duel ging op en neer, met een redding van Bounou op een schot van Guedes en wederom een té gulle Guedes die beter zelf had kunnen schieten dan een foute pass richting En-Nesyri te geven.

Sevilla verhoogde de druk op de defensie van Valencia en kreeg negen minuten voor het einde loon naar werken. Na een goede pass van Joan Jordán wipte Suso handig tussen Alex Blanco en Eliaquim Mangala door en schoot hij de bal hard achter Domenech: 0-1. En-Nesyri en Munir El Haddadi lieten in de slotminuten na om Sevilla een ruimere zege te bezorgen. Liefst acht van de vijftien competitiegoals van Sevilla in 2020/21, en zelfs vijf van de laatste zes, vonden vanaf de tachtigste minuut plaats.