Galatasaray raakt niet in de war van fraaie hakgoal en gaat aan kop

Daniel Cabot Kerkdijk 22 december 2020 • Laatste update: 18:59

Galatasaray mag zich gedeeld koploper van de Süper Lig noemen. Het team van trainer Fatih Terim was dinsdagavond met 3-1 te sterk voor Göztepe en heeft nu net als Alanyaspor, dat liefst drie van de laatste vier competitieduels verloor, dertig punten uit dertien duels. De verschillen in de top van Turkije zijn minimaal: Fenerbahce verzamelde drie punten minder, terwijl Besiktas vier punten én een wedstrijd minder heeft.

Galatasaray had slechts drie minuten nodig om aan de leiding te gaan. Göztepe verspeelde de bal aan de linkerkant, waarna een schot van Mbaye Diagne door Balazs Megyeri half werd gekeerd. De van richting veranderde rebound van Emre Kilinç belandde alsnog in het doel: 1-0. Acht minuten later kwam de thuisploeg na een uitbraak op 2-0. Arda Turan had na een pass van Ryan Donk zeeën van tijd en ruimte en schoot de bal in de linkerhoek achter Megyeri.

Soner Aydogdu gooit er een fabelachtig en doeltreffend hakje uit tegen Galatasaray, dat wel met 3-1 voor staat. ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 22 december 2020

Göztepe kwam twee minuten later echter al tot scoren en deed dat op fraaie wijze. Na een pass van Halil Akbunar vanaf rechts was Soner Aydogdu net iets eerder bij de bal dan Donk en hij werkte de bal via zijn hak en de paal achter Okan Kocuk: 2-1. Na een uur spelen gooide het team van Terim de wedstrijd in het slot. Sofiane Feghouli ontving een heerlijke pass van Taylan Antalyali en werkte de bal van dichtbij achter Megyeri. Omer Bayram viel in de slotfase in voor Turan, terwijl Ryan Babel door blessureleed ontbrak.

Alanyaspor speelt woensdagavond tegen Yeni Malatyaspor, dat niet één van de laatste vijf competitieduels heeft verloren. Fenerbahce wacht een thuisduel met Istanbul Basaksehir, terwiijl Besiktas komende donderdag uit bij Ankaragücü speelt. Galatasaray speelt op tweede kerstdag bij Trabzonspor.