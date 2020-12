PSV begint zonder Donyell Malen aan laatste wedstrijd van 2020

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 19:37

De opstelling van PSV voor de laatste competitiewedstrijd van 2020 is bekend. Roger Schmidt voert in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met RKC Waalwijk (1-4 zege) van zaterdag. Donyell Malen behoort niet tot de wedstrijdselectie en krijgt volgens het Eindhovens Dagblad rust. Het duel begint dinsdagavond om 20.00 uur.

Op het middenveld speelt Jorrit Hendrix op de plek van de geschorste Pablo Rosario; Hendrix vormt een controlerend duo met Ibrahim Sangaré. De andere wijziging is doorgevoerd in de voorhoede. Noni Madueke neemt voorin de plek van Donyell Malen in en vormt een voorste linie met Cody Gakpo. Schmidt kiest in zijn achterste linie niet voor nieuwe namen.

PSV komt bij een overwinning op VVV in puntenaantal gelijk met Ajax, dat woensdag nog op bezoek gaat bij Willem II. VVV pakte slechts een punt in de laatste vijf duels en staat op de vijftiende plaats in de Eredivisie. De Limburgers treden aan met één nieuwe speler ten opzichte van het verloren duel met FC Twente (1-2) van zaterdag. Torino Hunte neemt de plek van Joshua John over op het middenveld.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Hendrix; Götze, Ihattaren; Madueke, Gakpo

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Schäfer, Kum, Schmitz; Van Crooij, Post, Linthorst, Hunte; Giakoumakis, Arias.