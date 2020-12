Napoli krijgt gelijk: wedstrijd tegen Juventus wordt alsnog gespeeld

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 18:18

Napoli is met succes in beroep gegaan tegen de reglementaire 3-0 nederlaag tegen Juventus van 4 oktober. Nadat de club niet kwam opdagen in Turijn voor de onderlinge competitiewedstrijd, kreeg Juventus de overwinning toegewezen en ontving Napoli een punt in mindering als extra straf. In hoger beroep is besloten dat de wedstrijd moet worden overgespeeld en dat Napoli het afgenomen punt weer terugkrijgt.

De eerste twee pogingen van Napoli om het besluit van de Lega Serie A en voetbalbond FIGC aan te vechten sorteerden geen effect, maar de gang naar het Italiaans olympisch comité CONI is wel succesvol gebleken. Het hoogste sportorgaan heeft besloten dat Napoli niet bestraft dient te worden voor het besluit om de topper te laten schieten. Vlak voor het duel werden i Partenopei geconfronteerd met positieve coronatests van Piotr Zielinski en Eljif Elmas, die te herleiden waren naar een duel met Genoa dat een week eerder was gespeeld.

De autoriteiten in Campanië, de regio waarin Napoli is gelegen, gaven vervolgens geen toestemming aan Napoli om naar Turijn af te reizen voor de wedstrijd tegen Juventus. De Lega Serie A besloot op basis van de eigen reglementen echter dat de wedstrijd moest doorgaan. Een reglementaire 3-0 nederlaag is het gevolg voor iedere club die niet komt opdagen voor een wedstrijd en daartoe werd ook ditmaal besloten. Napoli had niet verwacht daar nog een punt aftrek bovenop te krijgen, maar dat gebeurde wel.

Sinds het toekennen van de straf onderneemt Napoli al pogingen om de sanctie ongedaan te maken. Nu dat is gelukt, zal er een nieuwe datum gevonden moeten worden om de wedstrijd in te halen. Napoli staat nu met 24 punten uit 12 wedstrijden op de derde plaats. Juventus gaat van 27 naar 24 punten en staat op basis van het doelsaldo nu achter Napoli op de vierde plaats. Beide clubs hebben een saldo van +15, maar Napoli heeft 26 keer gescoord en Juventus 25 keer.