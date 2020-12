Hélène Hendriks is weer thuis na geslaagde operatie in het ziekenhuis

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 18:00

Hélène Hendriks is onlangs geopereerd vanwege een acute ontsteking aan haar blindedarm, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. De presentatrice heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer thuis en herstelt goed. Volgens een woordvoerder van Talpa keert Hendriks 'binnen afzienbare tijd' terug op televisie.

Maandagavond maakte Johan Derksen bij Veronica Inside al bekend dat Hendriks in het ziekenhuis verbleef. De presentatrice van Veronica en FOX Sports zou maandag een bezoek brengen aan een amateurvoetbalvereniging in het Drentse Grolloo, maar moest vanwege ziekte verstek laten gaan. Ze zou namens TOTO een door Derksen bij elkaar gespeeld geldbedrag uitreiken aan voetbalclub SGO. De analist had het bedrag verdiend met het voorspellen van wedstrijden in het praatprogramma.

Derksen gaf aan dat hij vanwege de privacywetgeving niet kon vertellen wat Hendriks mankeerde, maar dat is inmiddels duidelijk geworden. Bij een acute blindedarmontsteking is het verwijderen van de ontstoken blindedarm noodzakelijk. De blindedarm heeft geen functie en kan daarom zonder gevolgen verwijderd worden. Talpa, het moederbedrijf van Veronica, maakt de precieze datum van de terugkeer van Hendriks in een later stadium bekend.