‘Louis van Gaal tast mis na open sollicitatie in geliefde regio’

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 17:22

Louis van Gaal heeft interesse getoond in de vacature van hoofdtrainer bij OGC Nice, zo meldt Foot Mercato dinsdagmiddag. De club uit de Ligue 1 is op zoek naar een opvolger van de ontslagen Patrick Vieira, maar zou Van Gaal niet als de geschikte persoon zien om het stokje over te nemen. Ook de naam van Dick Advocaat is volgens de berichtgeving de revue gepasseerd bij de nummer dertien van de Ligue 1.

Vieira werd begin deze maand ontslagen en zijn rechterhand Adrian Ursea werd aangesteld als interim-trainer tot het eind van het seizoen. Directeur Julien Fournier en voorzitter Jean-Pierre Rivère werken achter de schermen aan de komst van een permanente opvolger. Lucien Favre, tussen 2016 en 2018 al trainer van Nice, wordt na zijn ontslag bij Borussia Dortmund van anderhalve week geleden gezien als droomkandidaat. Hij zou echter bedankt hebben voor de functie.

Nice wil niet over één nacht ijs gaan en beraadt zich over een groot aantal kandidaten. Intern zouden Dick Advocaat (Feyenoord), Gabriel Heinze (Atlanta United) en Jürgen Klinsmann (clubloos) zijn opgeworpen als opties, maar uiteindelijk werd besloten om niet achter een van de drie trainers aan te gaan. Advocaat heeft al aangekondigd dat Feyenoord zijn laatste klus als hoofdtrainer van een club zal zijn. Hij maakt het huidige seizoen af en neemt daarna afscheid, vertelde de oefenmeester deze maand.

Van Gaal is clubloos sinds zijn vertrek bij Manchester United in 2016. Hij zou een voorliefde hebben voor de Côte d'Azur en mede daarom interesse hebben getoond, maar Nice heeft ervoor gekozen om verder te kijken. Les Agions behaalden 21 punten uit de eerste 15 competitieduels van het seizoen en beëindigen de eerste seizoenshelft woensdag met een thuiswedstrijd tegen nummer negentien Lorient.