Antony verschijnt met opmerkelijk kapsel op laatste Ajax-training van 2020

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Antony gaat de feestdagen in met een nieuwe haarkleur. De Braziliaanse buitenspeler verscheen dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd van woensdag tegen Willem II (18.45 uur) met een geblondeerd kapsel op het trainingsveld. De Amsterdammers stonden dinsdag voor het laatst op het trainingsveld. Na de wedstrijd tegen Willem II gaat het team van trainer Erik ten Hag de winterstop in.

Our last session of the year!



Who do y'all want to see? ??#wilaja pic.twitter.com/rDqqbfVSQj