Ajax knipoogt op Twitter naar UEFA vanwege verkeerde foto: ‘We don’t’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax stroomt na de uitschakeling in de Champions League na de winterstop in de Europa League in. De Amsterdammers nemen het in een dubbele confrontatie op tegen Lille OSC. Op Twitter laat het account van de Europa League zijn volgers kennismaken met Ajax, door het plaatsen van een foto van de Johan Cruijff ArenA. Het betreft echter een oude foto van het stadion met verschillend gekleurde stoeltjes. “Wie speelt hier?”, vraagt de UEFA zijn volgers. “We don’t”, reageert Ajax, met daarbij een foto van de vernieuwde Johan Cruijff ArenA.