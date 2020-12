Dreigt er voor het armlastige Barcelona nog een rekening van 20 miljoen?

Chris Meijer 22 december 2020 • Laatste update: 14:39

Sport kwam maandagavond laat met het nieuws dat Barcelona naarstig op zoek is naar mogelijkheden om Philippe Coutinho van de hand te doen, omdat er nog een bonus van twintig miljoen euro aan Liverpool betaald dreigt te moeten worden. De Liverpool Echo stelt een dag later echter dat deze berichtgeving niet klopt. Volgens de regionale krant heeft Liverpool reeds alle bonussen vanuit Barcelona ontvangen, waardoor er totaal 155 miljoen euro op de bankrekening van de Engelse grootmacht is bijgeschreven.

Coutinho maakte in januari 2018 de overstap van Liverpool naar Barcelona. De Liverpool Echo schrijft dat de Catalanen een vast bedrag van 115 miljoen euro naar Engeland overmaakten. Dit bedrag kon volgens de krant uit Liverpool nog eens met veertig miljoen euro oplopen door een bonusconstructie. Zowel de Liverpool Echo als Sport meldt dat een deel van deze bonusconstructie gebaseerd is op het aantal gespeelde wedstrijden van Coutinho in het shirt van Barcelona. De lezingen over het nog door Barcelona te ontvangen bedrag lopen echter uiteen.

Sport meldde dat een bonus van twintig miljoen euro spoedig geactiveerd zou kunnen worden. Volgens de Spaanse sportkrant moet Barcelona een dergelijk bedrag aan Liverpool betalen als Coutinho honderd wedstrijden in het shirt van de Spaanse topclub heeft gespeeld. Mede doordat Coutinho een jaar op huurbasis voor Bayern München speelde, heeft hij in bijna drie jaar negentig wedstrijden voor Barcelona achter zijn naam staan. De 28-jarige aanvallende middenvelder maakt nog steeds deel uit van de plannen van trainer Ronald Koeman en speelde dit seizoen voorlopig twaalf officiële wedstrijden.

Barcelona verkeert financieel gezien in bijzonder zwaar weer en kan een rekening van twintig miljoen euro er dus niet zomaar bij hebben. Als Coutinho vanaf nu alles speelt, kan hij eind januari zijn honderdste duel voor Barcelona afwerken. De leden van Barcelona kiezen kort daarvoor een nieuwe president en volgens Sport wil het huidige interim-bestuur voorkomen dat de opvolger van Josep Maria Bartomeu direct te maken krijgt met een rekening van twintig miljoen euro. Om die reden is het de bedoeling dat Coutinho ondanks een tot medio 2023 lopend contract Barcelona in januari verlaat.

De Liverpool Echo schrijft echter dat Liverpool de volledige transfersom, totaal 155 miljoen euro, reeds ontvangen heeft. The Reds konden naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro tegemoet zien voor iedere vijftien wedstrijden die Coutinho voor Barcelona speelde, waardoor er hiervoor al dertig miljoen euro aan bonussen is uitgekeerd. De overige tien miljoen euro heeft Liverpool ontvangen doordat Barcelona er in de voorbije twee seizoenen in slaagde om de kwartfinale van de Champions League te halen, ondanks dat Coutinho vorig jaar niet eens in Spanje actief was.

Daarmee heeft Barcelona reeds de gehele transfersom voor Coutinho betaald en van een dreigende rekening van twintig miljoen is dus geen sprake, stelt de Liverpool Echo. Bovendien verloopt in januari ook de laatste afspraak die Liverpool en Barcelona in januari 2018 maakten. Michael Edwards, sportief directeur van the Reds, dwong in de onderhandelingen af dat Barcelona tot januari 2020 een bedrag van honderd miljoen euro bovenop een transfersom moest betalen, indien de Catalanen een speler van Liverpool wilden overnemen.