Letsch: ‘Schuurs speelt bij Ajax, maar hij zou daar ook heel goed kunnen spelen’

Danilho Doekhi is bezig aan een sterk seizoen in het shirt van Vitesse. Trainer Thomas Letsch is onder de indruk van de kwaliteiten van de centrumverdediger, die dit seizoen alleen de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag moest laten schieten vanwege een positieve coronatest. “Ik heb veel respect voor Danilho. Hij is echt een complete verdediger die alles in huis heeft”, aldus Letsch.

Doekhi maakte in 2016 de overstap vanuit de jeugdopleiding van Excelsior naar die van Ajax. Een doorbraak in de hoofdmacht in Amsterdam zat er niet in, waarna hij in de zomer van 2018 naar Vitesse vertrok. In Arnhem is hij uitgegroeid tot een vaste waarde. “Ik vind hem één van de beste verdedigers in Nederland”, zegt Letsch in gesprek met Omroep Gelderland. “Fysiek sterk, goed in de duels en technisch ook prima onderlegd. Hij maakt geen fouten, ik kan alleen maar heel tevreden zijn. Perr Schuurs speelt bij Ajax, maar Doekhi zou daar ook heel goed achterin kunnen spelen. Hij verbetert zich ook steeds opnieuw."

De Nederlands jeugdinternational beaamt tegenover de regionale omroep dat het ‘heel goed’ gaat dit seizoen. “Door de trainer ben ik in de voorbereiding al belangrijk gemaakt. Hij zei toen dat hij in mij een leider van het elftal ziet. Nee, verrassend was dat niet”, aldus Doekhi. “Ik draaide ook goed en hij vroeg mij die rol op me te nemen. Dan wil je dat uitbetalen en het geeft je ook zelfvertrouwen. Ik ben nu iemand die met positieve coaching ook het goede voorbeeld wil geven en met de jongens bezig wil zijn."

Mede door de inbreng van Doekhi staat Vitesse op de derde plaats met een achterstand van vier punten op koploper Ajax. “Samen met Ajax hebben we de minste tegengoals (9, red.). Dat zijn mooie statistieken. We willen dit nu zo lang mogelijk volhouden”, zegt Doekhi, die zichzelf sterk ontwikkelt dit seizoen. “Ik leer wedstrijden beter te lezen", zegt hij. “Je wordt ook slimmer. Het is nu mijn derde seizoen bij Vitesse en ik word steeds meer ervaren. Ook vorig seizoen heb ik tot de corona uitbraak alles gespeeld. Nu gebeurt dat weer.” Doekhi komt woensdag voor het laatst met Vitesse in actie dit kalenderjaar. Om 16.30 uur staat de uitwedstrijd tegen AZ op het programma.